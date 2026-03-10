32. edycja Pol'and'Rock Festivalu odbędzie się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno, tym razem w dniach 30 lipca - 1 sierpnia.

Do tej pory organizatorzy ujawnili, że na festiwalu zagrają amerykańscy przedstawiciele cięższego grania: Godsmack, Vended (liderami grupy są synowie muzyków Slipknot), Nothing More, reprezentanci melodyjnego death metalu ze Szwecji - Orbit Culture oraz polskie gwiazdy: Dżem, Myslovitz i happysad.

Pol'and'Rock Festival 2026 z nowym ogłoszeniem

Teraz ekipa dowodzona przez Jurka Owsiaka przekazała, że do line-upu dołączy norweska supergrupa Spidergawd, grająca mieszankę psychodelicznego i prog rocka.

"Bardzo nas cieszy fakt, że po ubiegłorocznym odwołanym występie udało nam zaprosić się ich ponownie! Spidergawd zagra na Dużej Scenie, w piątek, 31 lipca o 18:00!" - czytamy.

Przypomnijmy, że w 2025 r. zespół odwołał swój koncert na niewiele ponad godzinę przed wyjściem na scenę. Powodem były problemy zdrowotne perkusisty Kennetha Kapstada, który w latach 2007-2016 grał również w Motorpsycho, a obecnie współtworzy także m.in. Thorns, Grand General i God Seed.

Spidergawd założyli w Trondheim w 2013 r. Per Borten (gitara, wokal), lider Motorpsycho Bent Sæther (gitara basowa), Rolf Martin Snustad (saksofon) i Kenneth Kapstad (perkusja). Od tego czasu ich skład zmienił się tylko dwa razy - w 2016 roku na miejsce basisty Benta Sæthera wszedł Hallvard Gaardløs (Draken), a następnie w 2019, gdy do składu dołączył drugi gitarzysta Brynjar Takle Ohr.

"Ich muzyka zakorzeniona jest głównie w hard rocku, ale słychać tu też wpływy rocka psychodelicznego, bluesrocka, stoner rocka i klasyków rocka lat 70. Charakterystycznym elementem ich twórczości - i wyjątkowym dla tego rodzaju muzyki - jest barytonowy saksofon, dzięki któremu można tu również usłyszeć elementy jazzowe" - czytamy w zapowiedzi.

Dorobek Norwegów to siedem albumów studyjnych, a każdy z nich nosi prostą nazwę, która jest numerem kolejności wydania: "Spidergawd I", "Spidergawd II", aż do "Spidergawd VII" z 2023 roku.

Mają na koncie występy na festiwalach takich jak Wacken Open Air (NIemcy), Roskilde Festival (Dania), Rock Imperium Festival (Hiszpania), oprócz tego mają za sobą dziesiątki koncertów klubowych i tras koncertowych w całej Europie.

