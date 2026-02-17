Pol'and'Rock odsłania kolejne karty. Internauci są jednogłośni

Organizatorzy Pol'and'Rocka ogłosili powrót dwóch zespołów, które od lat wywołują na koncertach zbiorowe emocje i śpiewane chórem refreny. Happysad wracają w jubileuszowym roku działalności, a Myslovitz po blisko trzech dekadach znów pojawią się na festiwalowej scenie, przywołując wspomnienia z początków legendarnego Przystanku Woodstock.

Dla Happysad powrót na Najpiękniejszy Festiwal Świata ma wymiar symboliczny. Rok 2026 to dla grupy 25-lecie działalności, a koncert na Pol'and'Rocku stanie się jednym z najważniejszych punktów jubileuszowych obchodów.

Zespół powstał w 2001 roku w Skarżysku-Kamiennej i od czasu debiutu albumem "Wszystko jedno" konsekwentnie budował swoją pozycję na scenie. Przez ponad dwie dekady wydał osiem płyt studyjnych, zagrał przeszło 1300 koncertów i zgromadził kolekcję złotych oraz platynowych wyróżnień.

Publiczność festiwalu doskonale pamięta ich wcześniejsze występy. Happysad grali tu już cztery razy, a koncert z 2012 roku przyniósł im nagrodę publiczności. Rok później ten sam występ został wydany w formie albumu koncertowego HAPPYSAD live Przystanek Woodstock 2013. W 2026 roku zespół ponownie zamknie jeden z festiwalowych dni, pojawiając się na Dużej Scenie w sobotę, 1 sierpnia, dokładnie o północy.

Myslovitz po latach wracają na pole festiwalowe

Równie głośnym echem odbiło się ogłoszenie powrotu Myslovitz. Grupa występowała na festiwalu jeszcze w jego początkach, w połowie lat 90., gdy wydarzenie nosiło nazwę Przystanku Woodstock. Teraz wraca po blisko trzech dekadach przerwy.

Założony w 1992 roku przez Artura Rojka zespół szybko stał się jednym z najważniejszych przedstawicieli melodyjnego rocka w Polsce. Prawdziwym przełomem okazał się album "Miłość w Czasach Popkultury", do dziś uznawany za jedną z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej.

Po odejściu Rojka w 2012 roku zespół przeszedł rewolucję, jednak mimo początkowych obaw fanów nie zniknął ze sceny. Wręcz przeciwnie - regularnie koncertuje i wydaje nowe utwory, udowadniając, że potrafi funkcjonować w nowym rozdziale swojej historii. W styczniu 2026 roku muzycy po raz pierwszy zagrali na scenie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie, a ich występ był zapowiedzią festiwalowego powrotu. Na Pol'and'Rock Festival pojawią się 30 lipca o północy na Dużej Scenie.

Reakcje internautów na ogłoszenia

Wystarczyło kilka minut, by media społecznościowe zalała fala komentarzy. "Ale piękna niespodzianka, to już mnie przekonało!", "No i to się nazywa zrobić komuś dzień!!!" czy "Bardziej mnie namawiać już nie trzeba" - pisali internauci pod informacją o powrocie Myslovitz. Przy Happysad emocje były równie duże: "Jestem pod wrażeniem tegorocznych ogłoszeń!", "Nie moja bajka, ale muszę przyznać, że dotychczasowe ogłoszenia są mocne i nostalgiczne", a nawet "Najlepszy line up od wielu lat".

Coraz mocniejsza obsada przyszłorocznej edycji

Happysad i Myslovitz dołączają do wcześniej potwierdzonych wykonawców. Na festiwalu zobaczymy również Godsmack, Vended, Nothing More oraz Dżem. Program zapowiada więc połączenie klasyki polskiego rocka z mocnymi zagranicznymi nazwami.

32. edycja festiwalu odbędzie się w dniach 30 lipca-1 sierpnia 2026 roku na terenie Lądowisko Czaplinek-Broczyno. To właśnie tam po raz kolejny spotkają się setki tysięcy fanów, by wspólnie przeżyć trzy dni muzycznego święta.

