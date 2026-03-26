Adele została zauważona ze swoim synem. "Nie wierzę, że Angelo tak szybko wyrósł"
Adele nie należy do gwiazd, które chętnie dzielą się swoim życiem prywatnym. Postawa gwiazdy od lat udowadnia, iż wybór życia poza światłami reflektorów jest możliwy, co kłóci się z opinią celebrytów, twierdzących, że od nagabywania przez paparazzi nie da się uciec. Dawno niewidziana wokalistka została teraz przyłapana ze swoim synem, który, jak zauważają fani, jest nie do poznania.
Adele to znana brytyjska piosenkarka i niekwestionowana ikona muzki pop. Jest autorką ponadczasowych przebojów, takich jak "Someone Like You", "Set Fire to the Rain", "Skyfall", "Easy On Me" czy "Rolling in the Deep". Ma na swoim koncie cztery albumy muzyczne - pierwszy wydany jeszcze w 2008 roku. To właśnie dzięki "19" stała się wokalistką rozpoznawalną nie tylko w Wielkiej Brytanii, lecz w reszcie Europy i na całym świecie.
Adele przyłapana pod restauracją z synem Angelo. "Jaki on duży!"
Jedyny syn gwiazdy, Angelo, przyszedł na świat w październiku 2012 roku, kiedy to Adele była u szczytu swojej kariery. 13-latek jest owocem dawno zakończonego związku piosenkarki z Simonem Koneckim, brytyjskim przedsiębiorcą o polskich korzeniach.
Choć Adele nigdy nie chciała wdrażać syna w świat show-biznesu, od którego zresztą sama często robiła sobie przerwy z wyjątkami na promocję nowych płyt, tym razem przyłapano ją na ulicy. Wokalistka ukryła twarz za maseczką, a na zdjęciach widać również towarzyszącego jej nastolatka - rodzinny duet wychodził z restauracji w Beverly Hills. Internauci szybko podchwycili temat i zauważyli, iż syn Adele bardzo szybko dorósł.
"Nie wierzę, że Angelo tak szybko wyrósł", "Jak widać można być w show-biznesie i nie narzekać na uwagę reporterów. Jeśli nie dajesz pożywki, nie masz na co narzekać", "Jaki on duży!", "Bardzo podobny do mamy", "Szybko przerósł matkę! Wyglądają świetnie" - wyrokują fani na portalu X.