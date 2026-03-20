Nadchodzący odcinek programu "The Voice Kids" z pewnością zaskoczy niejednego widza, a to wszystko za sprawą utalentowanej 12-latki, Oli Piłat, która na scenie zmierzyła się z repertuarem Ariany Grande. Wykonanie utworu "bye", z najnowszego albumu gwiazdy zatytułowanego "eternal sunshine", okazało się strzałem w dziesiątkę - Cleo i Blanka odwróciły swoje fotele już w pierwszych sekundach występu, a chwilę później dołączył do nich Tribbs.

Trenerzy "The Voice Kids" wróżą jej wielki sukces. Kim jest utalentowana Ola Piłat?

Reakcje trenerów, które możecie zobaczyć w wideo zapowiadającym nowy odcinek programu, nie pozostawiają wątpliwości - Ola jest jednym z najjaśniejszych talentów tej edycji.

"Aż mnie wykręciło. Rzadko się zdarza, że mam ciary na całym ciele" - podsumowała zachwycona Cleo, a w podobnym tonie wypowiedział się również Tribbs. "Jeżeli chcecie, żebym mówił coś w tym programie, musicie przestać tak śpiewać!" - zaapelował żartobliwie muzyk.

Blanka bez wahania zakomunikowała, że według niej Ola jest kandydatką do zwycięstwa 9. edycji talent show. "Dla mnie jesteś zjawiskowa! Masz wyjątkowy głos, idealnie poruszasz się po wszystkich rejestrach, nadajesz swój styl. Dla mnie jesteś full pakietem, żeby iść po wygraną tego programu" - zawyrokowała trenerka.

Co jeszcze wiemy o 12-letniej Oli Piłat? Miłość do muzyki i jej wielki talent objawiły się, kiedy miała zaledwie 3 lata. Od pięciu lat młoda piosenkarka szlifuje swój wokal w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Dodatkowo jest także uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w klasie wiolonczeli. Ola jest również solistką w zespole ludowym "Małe Wolanecki", a w wolnych chwilach kocha wędkować ze swoim tatą.

To ona wygra "The Voice Kids"? Reakcje trenerów show mówią same za siebie

Cały występ zjawiskowej uczestniczki widzowie będą mogli obejrzeć już w najbliższą sobotę, 21 marca, o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD.