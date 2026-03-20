Trwa 13. edycja "Must Be The Music". Emocje po dwóch pierwszych odcinkach castingowych wciąż nie opadły, a przed widzami jeszcze sześć spotkań z początkującymi artystami, mierzącymi się z wielką, telewizyjną sceną. Po przesłuchaniach, na oczach oglądających rozegrają się dwa półfinały - 1 i 8 maja. Wielki finał show Polsatu zaplanowano z kolei na 15 maja.

W tym sezonie uczestników ponownie ocenia jury w składzie: Natalia Szroeder, Miuosh, Sebastian Karpiel-Bułecka i Dawid Kwiatkowski.

Ten występ w "Must Be The Music" poruszył nie tylko oglądających. Nawet Natalia Szroeder uroniła łzę!

Widzowie Polsatu, w nadchodzący piątkowy wieczór, obejrzą trzeci odcinek castingowy, w którym nie zabraknie skrajnych emocji - zarówno wśród uczestników, wspierających ich bliskich, jak i jurorów. Produkcja przygotowała zapowiedź jednego z najbardziej poruszających występów, czyli Jakuba Niedzieli, tworzącego pod pseudonimem Vvaav. Młody wokalista zrobił furorę na scenie, wywołując łzy wzruszenia u Natalii Szroeder! Fragment jego występu możecie zobaczyć już teraz w Interii.

Vvaav to młody wokalista, pochodzący z Leska. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął jako mały chłopiec - już wtedy pasjonował się śpiewem i wykazywał zdolności instrumentalne. Jako 5-latek pisał swoje pierwsze teksty, a teraz wykorzystuje zabawne rymy sprzed lat, aby zaskakiwać słuchaczy autorskimi utworami.

W studiu Polsatu wykonał kompozycję o skunksie, nazwaną wdzięcznie "Tęsknię za Januszem". Piosenka z humorystycznym tekstem, połączona z emocjonalnym śpiewem Jakuba, zachwyciła wszystkich jurorów, lecz w szczególności Natalię Szroeder, która powstrzymywała się od płaczu. Po jej policzku mimowolnie popłynęły łzy, a po występie komentowała: "Wzruszyć piosenką, w której mówisz o skunksie śmierdzącym, a ja płaczę rzewnymi łzami? To jest już sztuka, mój drogi!".

W nowym odcinku "Must Be The Music" nie zabraknie dobrej zabawy! Klubowy hit Sławka poderwał jednego z jurorów z krzesła

20 marca na antenie Polsatu zobaczymy także wokalistę, któremu daleko do wzruszających tekstów, a bliżej do dobrej zabawy i szalonego tańca. W "Must Be The Music" zaprezentuje się Sławek Banach, który swoim autorskim utworem poderwał z krzesła Dawida Kwiatkowskiego! Poniżej przedpremierowy fragment jego castingu.

Sławek Banach mieszka na co dzień w Radzyminie i zajmuje się prowadzeniem salonu solarium, w czym pomaga mu żona. Sam jest miłośnikiem zabawy i energetycznej muzyki, co słychać również w jego twórczości. Już od najmłodszych lat wychowywany był w duchu artystycznym - jego ojciec grał na perkusji. Już teraz Sławek ma na swoim koncie kilka wydanych piosenek oraz klipów, a pracuje nad kolejnymi imprezowymi kompozycjami.

Na przesłuchaniach do "Must Be The Music" zaśpiewał utwór "Dama", który porwał do zabawy wszystkich członków jury oraz całą publiczność. Dawid Kwiatkowski nawet podniósł się z krzesła, kołysając się w rytm klubowej melodii. Największym zaskoczeniem okazał się śmiały tekst kawałka, a refren prędko wbił się do głów oglądających.

"O ty, Sławek, o ty!" - krzyczał Kwiatkowski, gdy usłyszał odważne wersy. Jak zareagowali pozostali jurorzy talent show? Tego dowiemy się już w piątkowy wieczór w Polsacie.

Kiedy i gdzie obejrzeć nowy odcinek "Must Be The Music"?

Trzeci odcinek najnowszej edycji "Must Be The Music" startuje 20 marca, o godzinie 21:00, na antenie Polsatu. Warto przypomnieć, że trwa internetowe głosowanie, dzięki któremu widzowie przyznają "dziką kartę". Swojego faworyta można wybrać za pośrednictwem aplikacji "must be the MUSIC" - do pobrania w App Store oraz Google Play.

