Ponad 130 artystów zagra na jednej scenie! Miuosh żegna się z kultowym projektem

Projekt "Pieśni Współczesne", za którym stoją raper i producent Miuosh oraz legendarny Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk", to fenomen na polskim rynku muzycznym. Inicjatywa, która po raz pierwszy ujrzała światło dzienne w 2019 roku podczas spektakularnego "Scenozstąpienia" na Stadionie Śląskim, doczekała się już dwóch doskonale przyjętych odsłon. Muzyczna opowieść inspirowana folklorem, historią i mitologią Śląska połączyła tradycję z nowoczesnością, przyciągając do sal koncertowych tłumy słuchaczy.

Wielkie pożegnanie z kultowym projektem

Czerwcowe wydarzenie w Katowicach będzie miało absolutnie bezprecedensowy charakter. Zgromadzona publiczność będzie świadkiem wielkiego finału - po raz pierwszy oba tomy "Pieśni Współczesnych" zostaną zaprezentowane tego samego dnia na jednej scenie. Jak zapowiada twórca projektu, Miuosh, będzie to jednocześnie pożegnanie z tym materiałem.

"Przez sześć lat życia "Pieśni Współczesnych" zagraliśmy trzy trasy koncertowe, wypełniając najważniejsze filharmonie i sale w Polsce. Ponad 80 koncertów spotkało się z odbiorem, który przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Moim marzeniem jest stworzyć kolejną cześć tej historii, jednak najpierw chciałbym dać ludziom szansę odpowiednio się pożegnać z pierwszymi dwoma odsłonami" - tłumaczy muzyk. Jak dodaje, utwory takie jak "Mantra", "Celina" czy "Płomienie" zostaną wykonane na żywo po raz ostatni.

Imponująca skala i gwiazdorska obsada

Widowisko "Pieśni Współczesne - Antologia" to nie tylko koncert, ale potężna produkcja artystyczna łącząca muzykę, ruch sceniczny i nowoczesną scenografię. W przedsięwzięcie zaangażowany jest blisko stuosobowy skład Zespołu "Śląsk" - chórzyści, soliści oraz muzycy orkiestry. Jak podkreśla Zbigniew Cierniak, dyrektor Zespołu "Śląsk", projekt dowodzi, że śląska historia i kultura mogą z powodzeniem inspirować współczesnych artystów oraz przyciągać młodą publiczność.

Prawdziwe wrażenie robi jednak lista gości, którzy 20 czerwca dołączą do Miuosha i Zespołu "Śląsk". Na scenie pojawi się śmietanka polskiej sceny muzycznej reprezentująca najróżniejsze gatunki. Wystąpią m.in.: Jakub Józef Orliński, Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni, Ralph Kaminski, Igo, Kayah, Natalia Szroeder, Igor Herbut, Maciej Musiałowski i Paweł Domagała.

