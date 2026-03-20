Festiwal Legend Rocka to jedna z najbardziej znanych imprez tego rodzaju w Polsce, odbywający się od 2007 r. w amfiteatrze położonym na pograniczu miejscowości Strzelinko i Zamełowo (między Słupskiem a Ustką). Inicjatorem koncertów jest Mirosław Wawrowski, który zarządza także kompleksem hotelowym Dolina Charlotty.

Fani imprezy zawsze mogli liczyć na znane rockowe nazwiska - w przeszłości wystąpili tam m.in. Robert Plant, Deep Purple, Bob Dylan, Carlos Santana, Alice Cooper, Patti Smith, ZZ Top, Hollywood Vampires, Korn, The Doors of 21th Century, John Mayall, Paul Rodgers, Whitesnake, John Fogerty, Marillion czy Billy Idol.

W 2024 r. impreza się nie odbyła - organizatorzy zdecydowali się na remont amfiteatru i rozbudowę koncertowej przestrzeni.

Festiwal wrócił w 2025 r., a główną gwiazdą była rockowa supergrupa Black Country Communion, którą tworzą wokalista i basista Glenn Hughes (m.in. Deep Purple, Black Sabbath, Trapeze), bluesowy gitarzysta Joe Bonamassa, klawiszowiec Derek Sherinian (Sons Of Apollo, Planet X, eks-Dream Theater) i perkusista Jason Bonham (m.in. Foreigner, Oasis, The Who, Led Zeppelin), syn zmarłego bębniarza Zeppelinów, Johna "Bonzo" Bonhama.

Festiwal Legend Rocka odwołany

Organizatorzy w mediach społecznościowych przekazali krótki komunikat, że w tym roku impreza się nie odbędzie.

"W tym sezonie skupiamy się na realizacji innych przedsięwzięć i nowych projektów, które wymagają od nas pełnego zaangażowania organizacyjnego. Dziękujemy wszystkim, którzy przez lata współtworzyli z nami wyjątkową atmosferę Festiwalu Legend Rocka - artystom, partnerom i publiczności. O kolejnych wydarzeniach w Dolinie Charlotty będziemy informować na bieżąco" - czytamy.

W komentarzach fani wyrażają obawy, czy to aby nie jest ostateczne pożegnanie z tą marką. "Nie brzmi to zbyt optymistycznie". "Wielka szkoda", "To bardzo przykre", "A tak czekaliśmy" - czytamy.

