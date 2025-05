W 1980 r. otrzymała trzecie miejsce w konkursie "Premier", podczas kolejnego KFPP w Opolu, za utwór "Reggae o pierwszych wynalazcach". Co ciekawe, Majka na konkurs zgłosiła także inną ze swoich piosenek - kultową już "Od rana mam dobry humor" . Reżyser festiwalu uznał wówczas kompozycję za niezwykle pasującą do otoczki wydarzenia i mianował melodię motywem przewodnim imprezy.

W 1981 r. w ręce fanów oddany został debiutancki album Majki Jeżowskiej, zatytułowany "Jadę w świat" . Na krążku znalazł się m.in. przebój "Najpiękniejsza w klasie" , który do dziś uznawany jest za jeden z najpopularniejszych w dorobku artystki. W tym samym roku młoda gwiazda zdecydowała się wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Za granicą spełniała się w roli wokalistki zespołu Heat N Serve .

W 1983 r. nagrała piosenkę "Rats on a Budget" , do której klip został doceniony na międzynarodowym festiwalu teledysków niskobudżetowych w Saint-Tropez. "Nie wszyscy wiedzą, że jestem pierwszą polską wokalistką emitowaną w amerykańskiej MTV" - zdradziła kiedyś. Na stałe do Polski wróciła dopiero po 12 latach.

Majka Jeżowska niemal od początku rozwijała swoją wokalną karierę dwutorowo. Debiutowała jako wokalistka pop, jednak kilka lat później zdecydowała się zająć muzyką familijną. Jak sama twierdzi, zainspirował ją do tego syn Wojciech , który wówczas miał zaledwie kilka lat. To dla niego powstała piosenka "A ja wolę moją mamę" , której autorką słów była Agnieszka Osiecka , a melodię skomponowała sama Jeżowska.

"Na moich koncertach bawią się dorośli z dziećmi. Więc to nie jest dziecięca publiczność, to są piosenki napisane bardzo poważnie, o poważnych sprawach, takich jak ekologia, szacunek do zwierząt czy przyjaźń. Nie ma tam agresji, nie ma nienawiści. Są to piosenki, które towarzyszą dziecku i rodzicom podczas podróży na wakacje albo w czasie świąt, albo w drodze do szkoły" - mówiła w jednym z wywiadów.