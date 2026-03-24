W jury ponownie zasiadają Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh, a w roli prowadzących spełniają się Maciej Rock, Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.

W pierwszej kolejności Polsat pokaże osiem castingowych odcinków (za nami emisja trzech pierwszych). Półfinały rozegrają się na oczach widzów 1 i 8 maja, a wielki finał show "Must Be The Music" zaplanowano na 15 maja. Jak wyglądają statystyki programu? I dlaczego to właśnie "MBTM" podbił serca Polaków?

"Must Be The Music" może się pochwalić świetnymi wynikami. Polacy chętnie włączają muzyczny show Polsatu

Trzeci odcinek muzycznego show odnotował znakomite wyniki w oglądalności - program osiągnął 11,1% udziału w grupie komercyjnej 16-59, ze średnią oglądalnością minutową tego odcinka równą blisko miliona widzów. Jak podają oficjalne dane, jest to najlepszy rezultat od startu drugiej edycji formatu.

Według danych Nielsen Audience Measurement trzy dotychczasowe odcinki uzyskały średnio 10,0% udziału w oglądalności, w najatrakcyjniejszej dla reklamodawców grupie 16-59 (w poprzednim sezonie 9,1%). Zaś w grupie młodszych widzów (25-39) udział w rynku wspomnianych trzech odcinków wyniósł 12%.

Ponadto, w piątek, wśród czterech największych komercyjnych nadawców telewizyjnych, Polsat był stacją numer 1, notując w całej dobie najwyższe wyniki: 7,8% w grupie ogólnej (TVP1 5,7%, TVP2 6,0%, TVN 7,3%) oraz 9,1% w grupie komercyjnej (TVP1 3,8%, TVP2 4,5%, TVN 8,4%).

Natalia Szroeder o wyborach w "MBTM". "Staram się dawać szansę gatunkom, które nie są bliskie mojemu sercu" Bartłomiej Warowny INTERIA.PL

Oglądalność "Must Be The Music" wyraźnie rośnie z tygodnia na tydzień - program nie tylko odkrywa muzyczne talenty i pozwala im na rozwinięcie skrzydeł, ale również zyskuje coraz większą popularność wśród widzów.

Patricia Kazadi o talentach w "Must Be The Music". "Wzruszenie i ciary przeszywające ciało" Bartłomiej Warowny Polsat News