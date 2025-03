"To podróż do samego dna piekła, gdzie Jackie Chevrolet warzy swój specjalny sos z ostrych papryczek - Carolina Reaper. Słuchanie tej płyty jest jak partia pokera, w której panuje prosta zasada - ‘Do or die’. Albo grasz grubo albo wypadasz z gry. Tutaj jad grzechotników jest jak kolejny shot zimnej whiskey" - mówią o nowym materiale muzycy.

Do promocji płyty wybrano utwór "Some Like It Hot" .

1. "Some Like It Hot"

2. "Venom"

3. "Do or Die"

4. "Back to Hell"

5. "Big"

6. "A Trap"

7. "String Puller"

8. "Case Closed"

9. "House of the Setting Sun".