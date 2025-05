Przypomnijmy, że 69. Konkurs Piosenki Eurowizji odbywa się w Bazylei w dniach 13 i 15 maja (półfinały) i 17 maja (wielki finał). Justyna Steczkowska z utworem "Gaja" wystąpiła w pierwszym półfinale. Decyzją widzów awansowała do wielkiego finału.

Eurowizja 2025. To ona przekaże głosy z Polski w wielkim finale

Głosy polskiego jury w sobotnim finale przekaże Ola Budka , która w lutym współprowadziła Wielki Finał Polskich Kwalifikacji do Konkursu Piosenki Eurowizji . Dziennikarka Radia 357 potwierdziła te informacje na Instagramie.

"Duet z Polskich Kwalifikacji nadal w akcji - Grzegorz Dobek przygotowuje materiały na miejscu w Bazylei i wspiera polską ekipę podczas eurowizyjnego zamieszania, a ja w sobotnim finale wypowiem legendarne '12 points go to...'. Eurowizyjny tydzień czas zacząć, do zobaczenia w TVP" - napisała Ola Budka.