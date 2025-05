Austria z ogromną szansą na wygraną Eurowizji. Ich przebój skomponował Polak!

Austriacki reprezentant w 69. Konkursie Piosenki Eurowizji JJ zwrócił na siebie uwagę publiczności i bukmacherów. Młody artysta jest jednym z kandydatów do wygranej. Co ciekawe, jego kawałek "Wasted Love" powstał we współpracy z kompozytorem z Polski. Jak JJ wypadł na oczach całej Europy?