"Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, żeby wyglądało to dobrze. A po wynikach? No cóż, jak Lewandowski po przegranym meczu (śmiech). Ale mam nadzieję, że mogę wrócić do kraju i mogę nadal tam mieszkać?" - mówiła jeszcze nieco oszołomiona Justyna Steczkowska przed kamerami TVP.