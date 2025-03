Spektakularna metamorfoza Viki Gabor. Nawet najwięksi fani nie mogli jej rozpoznać

Kariera Viki Gabor rozwija się w ekspresowym tempie, a sukcesy, które osiągnęła w tak młodym wieku, robią wrażenie. W 2019 roku zdobyła drugie miejsce w "The Voice Kids", by rok później triumfować w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Artystka ma na swoim koncie już trzy albumy studyjne, a także liczne nominacje do prestiżowych nagród muzycznych. Jej kariera, mimo młodego wieku, zyskała ogromną popularność, a jej talent docenili zarówno fani, jak i krytycy.

Viki Gabor od zawsze wyróżniała się nie tylko swoim głosem, ale także odważnym wizerunkiem. Artystka chętnie eksperymentuje z modą i makijażem, co sprawia, że jest postacią rozpoznawalną i często komentowaną w mediach społecznościowych. Artystka nie boi się ryzykować, co jeszcze bardziej przyciąga uwagę jej obserwatorów. Tym razem jednak to nie stylizacja czy wybór ubioru, ale jej wygląd stały się głównym tematem rozmów w sieci. "Co Ci się stało", "Nie poznaję Cię", "Ja chcę starą Viki" - to jedne z wielu komentarzy, które zaczęły pojawiać się pod jej postami.

Jedno nagranie wywołało burzę w sieci

Wideo, które Viki Gabor opublikowała na TikToku, zaskoczyło wielu. Intensywny makeup, nietypowa fryzura i zmiana rysów twarzy - wszystko to sprawiło, że fani zaczęli zastanawiać się, co stoi za tą metamorfozą. Niektórzy zauważyli, że artystka najprawdopodobniej posłużyła się internetowymi filtrami, co zmieniło jej wygląd i wywołało mieszane reakcje wśród jej fanów. Komentarze pod nagraniem były różnorodne - od wyrazów zdziwienia, przez obawy o to, czy zmiana wizerunku to dobry krok, aż po pytania o powody takiej decyzji.

17-letnia wokalistka z pewnością doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest utrzymanie zainteresowania mediów i fanów, a takie zaskakujące zmiany mogą być sposobem na wzbudzenie kontrowersji i podtrzymanie tematu wokół jej osoby. W młodym wieku, ludzie są skorzy do zabawy wizerunkiem, żeby odkryć swoje prawdziwe "ja".

