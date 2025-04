Urszula Dudziak to legenda sceny jazzowej, nie tylko polskiej, ale i zagranicznej. Jej przeboje - a przede wszystkim słynną "Papayę" - znają pokolenia miłośników muzyki.

W ostatnich latach można było oglądać ją również w "The Voice Senior" (pierwsza edycja, 2019 rok), a następnie "The Voice of Poland" (11. edycja, 2020 rok).

Urszula Dudziak w "halo tu polsat": "Jak gdyby trochę druga 'Papaya'"

Na kanapie "halo tu polsat" Dudziak opowiedziała m.in. o nowej płycie i piosence "Mango Dance".

"Kiedyś, dawno temu, w Nowym Jorku, zrobiłam taki sygnał do zostawiania wiadomości na mojej sekretarce. To jest 7570745... i tak dalej. I wygrzebałam to, opakowałam pięknie i zaprezentowałam moim kolegom z zespołu, a oni powiedzieli: 'Uluś, to jest super. To jest tak, jak gdyby trochę druga 'Papaya', bo też się chce tańczyć i ma ten utwór niesamowitą energię zapodaną'" - opowiadała.

"Ja mam naprawdę szczęście, że zespół jest cudowny, świetni muzycy i wspaniali koledzy" - dodała. Premiera płyty zaplanowana jest na lato. "20 lipca zaczyna się Ladies Jazz Festival w Gdyni. I 20 lipca odbędzie się premiera płyty" - zdradziła wokalistka.

Urszula Dudziak o swoim partnerze: "Dba o mnie"

W wywiadzie wspomniała również o swoim partnerze, Bogdanie Tłomińskim. "Mam pięknego partnera Bogusia, który o mnie dba. I bardzo pomocnego" - zachwalała.

"Boguś mnie wozi cały czas i opiekuje się mną. Jego przepiękną cechą jest to, że jest bardzo uczynny. Uczynny na każdym kroku. Dba o mnie, pilnuje wszystkiego. Po prostu czuję się jak księżniczka" - mówiła dalej.

Agnieszka Hyży zapytała również wokalistkę, czy ta ma szczęście do ludzi. "Tak. Ja myślę też, że coś jest na rzeczy, że ja w ogóle mam niesamowitą, pozytywną energię. I żyję w takiej niezwykłej harmonii z tym, co mnie otacza. Także nie mam żadnych przeszkód w sobie, żeby ta energia tak przepływała" - odpowiedziała Dudziak.

Padł również wątek przyjaźni z byłym partnerem wokalistki, Michałem Urbaniakiem. "Tyle lat byliśmy razem, prawie 20 lat. I w każdej komórce jest trochę tego Michała. Także jeżeli ja bym miała jakiś żal do niego, pretensje, to tak jakbym sobie robiła krzywdę. To jest z punktu widzenia takiego logicznego. A emocjonalnego - tyle żeśmy razem przeżyli, tyle wzlotów i upadków również. Także to nas bardzo połączyło. I on jest teraz, na dziś, moim bratem. My się traktujemy jak rodzina i zawsze już tak zostanie" - wytłumaczyła.