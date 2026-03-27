Tyle gwiazdy zarabiają na tantiemach. Niektóre nazwiska mogą zaskoczyć

Czym są tantiemy i kto je wypłaca?

Tantiemy to rodzaj wynagrodzenia przysługującego twórcom za wykorzystywanie ich utworów - nie tylko w radiu czy telewizji, ale też w serwisach streamingowych, galeriach handlowych, klubach, a nawet w taksówkach. Pieniądze trafiają do osób uprawnionych: autorów tekstów, kompozytorów, wykonawców, producentów oraz ich spadkobierców.

W Polsce za wypłacanie tych środków odpowiadają m.in. organizacje zbiorowego zarządzania, takie jak ZAiKS, STOART czy ZPAV. Każda z nich obsługuje inną grupę uprawnionych - jedni zarabiają na tekstach, inni na wykonaniach.

Ile można zarobić? Milionowe kwoty z praw autorskich

Jak pokazują dane opublikowane przez serwis Blask Online, na szczycie zestawienia znajduje się nieżyjący już Romuald Lipko, kompozytor związany z zespołem "Budka Suflera". Jego dorobek artystyczny jest tak obszerny, że szacuje się, iż jego spadkobiercy otrzymują nawet 2,2 mln zł rocznie z tytułu tantiem.

Tuż za nim znajduje się Beata Kozidrak, której piosenki z zespołem "Bajm" od lat goszczą w radiu i telewizji. Artystka może liczyć na około 2 mln zł rocznie.

Lista artystów z największymi wpływami z tantiem

W zestawieniu pojawiają się także:

Jan Borysewicz - około 1 mln zł

Robert Gawliński - około 1 mln zł

Seweryn Krajewski - około 1 mln zł

Kayah - około 1 mln zł

Muniek Staszczyk - ponad 500 tys. zł

Agnieszka Chylińska - około 400 tys. zł

Maryla Rodowicz - około 150 tys. zł

Paweł Kukiz - między 100 a 350 tys. zł

Warto zaznaczyć, że nie są to oficjalne dane, a szacunki bazujące na informacjach z branży muzycznej i działalności organizacji autorskich. Wysokość tantiem zależy od popularności danego utworu, częstotliwości jego odtwarzania oraz formy wykorzystania.

Wraz z rozwojem technologii i streamingu, źródła przychodów z tantiem mocno się rozrosły. Utwory odtwarzane na platformach takich jak YouTube czy Spotify również generują zyski, choć w znacznie bardziej rozproszony sposób niż tradycyjne media. Dla wielu młodych artystów to właśnie cyfrowy świat jest kluczowym kanałem zysków.

Mietek Szcześniak o duecie z Edytą Górniak: Pięknie trafić pod strzechy INTERIA.PL INTERIA.PL