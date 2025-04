Lady Gaga wystąpiła na scenie Coachelli w 2017 roku, rok po opublikowaniu jej albumu "Joanne", który artystka promowała w ramach trasy "The Joanne World Tour". Wokalistka zastąpiła wtedy Beyoncé, a teraz wróciła z pełnoprawnym show. Zatytułowała go "The Art Of Personal Chaos", czyli "Sztuka osobistego chaosu", nawiązując tym samym do koncepcji jej najnowszego krążka, "MAYHEM", którego recenzja jest dostępna w serwisie Interia Muzyka.