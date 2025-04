Nella Mazgiejko to utalentowana szesnastolatka ze Szczecina. Jej talent wokalny zauważyli rodzice, kiedy miała 7 lat. Niemal od razu zapisali ją na lekcje śpiewu oraz do szkoły muzycznej, co poskutkowało systematycznym wzrostem umiejętności i podszlifowaniem talentu. Nastolatka wyszła na scenę, a Jan Pirowski szybko przyznał, że jest świetna.

Julia Wieniawa z zasłuchaną, nie tęgą miną przyglądała się scenicznej prezentacji, podobnie jak Marcin Prokop. Z kolei Agnieszka Chylińska pod koniec występu nie mogła powstrzymać zachwytu, co potwierdza jej specyficzna reakcja. "Wiesz co, zatkało mnie. Masz 16 lat i po prostu śpiewasz, jak taka no wiesz, kobieta z 35-letnim doświadczeniem. To tak już dzieci śpiewają w tym kraju?! Niezwykłe! Brawa dla tej dziewczyny" - przyznała Chylińska.