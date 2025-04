Niepokój wśród fanów. Carlos Santana ponownie wylądował w szpitalu

W Majestic Theater w San Antonio miał odbyć się jeden z kolejnych koncertów trasy Oneness Tour 2025. Niestety, podczas ostatnich przygotowań do występu, Carlos Santana poczuł się na tyle źle, że konieczna była interwencja medyczna. Jak podkreślił Michael Vrionis, menedżer artysty, przyczyną było odwodnienie. "Zdrowie Carlosa jest dla nas najważniejsze. Koncert został przełożony, a artysta dochodzi do siebie pod opieką lekarzy" - czytamy w oświadczeniu.

Santana: "Energia, którą od was dostałem, rozgrzała moje serce"

Zaledwie kilka godzin wcześniej Santana wystąpił w Albuquerque, gdzie mimo niesprzyjającej pogody, dał emocjonujący koncert. W zimnie i deszczu fani licznie stawili się pod sceną, a artysta nie krył wzruszenia. "To, co okazaliście mi tej nocy, pozostanie ze mną na zawsze. Energia, którą od was dostałem, rozgrzała moje serce" - napisał Santana w mediach społecznościowych.