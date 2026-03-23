Wielkopolskie Rytmy Młodych to jeden z najstarszych konkursów muzycznych w Polsce - ich historia sięga 1970 roku. Wśród laureatów przeglądu znaleźć można takie legendy, jak Dżem, TSA (jeszcze bez Marka Piekarczyka), Kat, Siekiera, Kobranocka, Sztywny Pal Azji, Farben Lehre czy Hey z Kasią Nosowską.

Właśnie ruszył nabór do tegorocznej edycji, a zgłoszenia można wysyłać do 12 kwietnia. Formularz znajduje się na oficjalnej stronie konkursu. Później jury - w składzie: Renata Przemyk, Oliwia Kopcik (Interia Muzyka), WaluśKraksaKryzys, Sebastian Pluta i Tomasz Jankowski - wybierze 19 artystów, którzy zaprezentują się podczas koncertów półfinałowych, w studiu TVP w Poznaniu. Do tego grona dołączy jeszcze zwycięzca przeglądu "Spichlerz poszukuje młodych talentów" organizowanego przez klub Spichlerz z Jarocina.

Półfinały podzielone będą na cztery odcinki, a zwycięzca każdego z nich trafi do finału. Piątego finalistę wybiorą widzowie w głosowaniu internetowym. Koncert finałowy odbędzie się 16 lipca w jarocińskim amfiteatrze. Nagrodą będzie występ na głównej scenie Jarocin Festiwal oraz 15 tysięcy złotych.

Wielkopolskie Rytmy Młodych - projekty specjalne

Koncert finałowy w amfiteatrze w Jarocinie uświetnią projekty specjalne. Pierwszy z nich to "Kobiety Jarocina" pod kierownictwem Renaty Przemyk. Jej gośćmi będą Anna Rusowicz, Anja Orthodox oraz Katarzyna Krzyżaniak z grupy Senders (laureat Rytmów z 2020 r.).

"Na repertuar koncertu złożą się utwory kobiet, które pojawiały się na Festiwalu w jego ponad półwiecznej historii. Postaci, które na stałe wpisały się w historię tej imprezy i stały się ikonami polskiej muzyki. Jak zapowiada sama artystka, na scenie będzie bardzo mocna kobieca energia" - czytamy w zapowiedzi.

Drugi projekt należy to zwycięzców Rytmów Młodych z 2023 r., czyli grupy Sad Smiles. Zespół zmierzy się z materiałem z legendarnej płyty Siekiery "Nowa Aleksandria". "Bardzo się tym jaramy, będą goście, dużo energii, zrobimy to po swojemu i liczymy, że wam się bardzo spodoba" - mówi Szymon Jarmuła, wokalista grupy.

