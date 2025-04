Jak przekazano w oficjalnym komunikacie informującym o śmierci Roya Thomasa Bakera: "Świat muzyki żegna jedną z największych legend branży producenckiej". Urodzony w Lonydnie artysta już na samym początku swojej ścieżki zawodowej pracował z gwiazdami takimi jak The Who, The Rolling Stones czy David Bowie. W latach 70. udzielał się również przy wczesnych krążkach Queen.