Emerytury gwiazd to temat, który od dawna budzi wiele kontrowersji i dyskusji. Popularne osoby, mimo zadowalających zarobków często narzekają na wysokość świadczeń przyznawanych przez ZUS. Niedawno uwagę zwracała na to legendarna polska wokalistka Urszula Dudziak, która przyznała, że nie dałaby sobie rady, gdyby musiała utrzymać się tylko i wyłącznie z emerytury. Sporo osób zwraca jednak uwagę na to, że artyści we własnym zakresie powinni pilnować składek, aby na starość zabezpieczyć się finansowo.