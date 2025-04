"Krystian Leśnik to młody artysta, który swoją pasję do śpiewu odkrył zaledwie dwa lata temu. To właśnie wtedy, po śmierci swojego taty, znalazł w muzyce poczucie bezpieczeństwa i ogromną radość. Jego talent zaczęto dostrzegać w szkole, gdzie wychowawczyni zachęciła go do nauki piosenki po włosku na akademię z okazji Dnia Nauczyciela.