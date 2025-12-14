Wikukaracza (Łąki Łan): Łąki Łan to akty radości [WYWIAD]

Rafał Samborski, Interia Muzyka: Muszę przyznać, że masz na sobie naprawdę piękny strój. Powiedz mi o nim coś więcej.

Wiktor "Wikukaracza" Kwarciak: Dzięki. To jest sari. Zajmuję się jogą i kiedyś taki strój był kwestią mojego upodobania, a teraz to już jest po prostu część mojego stylu życia, więc chodzę tak na co dzień. A ten kaptur… Ludzie myślą, że zakładam go po prostu dla mody, ale w kwestiach jogowych kaptur ma zupełnie inne znaczenie. Jasne, lubię kaptury, ale on dobrze trzyma moją koncentrację właśnie na czubku głowy.

Mam koleżankę, która jest certyfikowaną nauczycielką jogi.

Wydaje mi się, że mówimy w tym momencie o dwóch różnych rzeczach. Filozofia jogi i to, jak większość ludzi postrzega jogę, to zupełnie dwa różne światy. Tak naprawdę nie istnieje coś takiego jak kursy jogi czy zawód trenera jogi w tradycyjnym sensie, choć osoby prowadzące takie zajęcia rzeczywiście wykonują dobrą pracę. Sam uczestniczyłem kiedyś w takich lekcjach.

Przy czym, niestety, rzeczywistość jest taka, że łatwo można trafić na prowadzących, którzy nie mają pełnego zrozumienia, czym joga jest w swej istocie. Prawdziwe źródła jogi leżą na Wschodzie i zawsze fascynowało mnie, co tak naprawdę oznacza joga, bo jej sens jest zupełnie inny niż się powszechnie sądzi. Oczywiście, ćwiczenia fizyczne mają swoje zalety, ale chodzi przede wszystkim o medytację, świadomy oddech i skupienie, o pracę nad koncentracją. Joga i medytacja to nie tylko czynność czy proces, lecz przede wszystkim jakość.

Od pewnego czasu codziennie medytuję i widzę, jak bardzo pomaga mi to w kwestii skupienia, radzenia sobie ze stresem. Moje tętno bardzo się uspokoiło. To niesamowite, jak tak prosta czynność może wpłynąć na komfort życia.

Chodzi mi przede wszystkim o asany. Natomiast takie ścieżki jak karma joga czy kriya joga mają prowadzić do połączenia z nadświadomością, do poczucia obecności czegoś większego, uchwycenia tej subtelnej energii, która nas stworzyła. To są momenty, kiedy naprawdę czujesz, że wychodzisz poza własną fizyczność, odklejasz się od zewnętrznej powłoki, a cały proces kieruje się do wnętrza.

Miałem okazję być inicjowanym przez prawdziwego guru z Indii - to było dla mnie niezwykłe przeżycie. Historia tej inicjacji mogłaby spokojnie posłużyć za scenariusz filmowy: otworzył się główny ashram kriya jogi, tej najstarszej i najbardziej ukrytej tradycji jogi w Indiach. Co ciekawe, ten ashram powstał w Tłuczani koło Wadowic - w domu niedaleko mojej rodzinnej miejscowości, do którego jeździłem jeszcze jako dziecko na rowerze. Znałem ten dom od dawna, a kiedy podzieliłem się swoją historią z praktykującymi tam joginami, usłyszałem, że takie rzeczy po prostu się zdarzają w ich świecie. Czasem przez całe życie ciągnie cię jakaś wizja, a potem jako dorosły trafiasz w miejsce, które okazuje się kluczowe na twojej duchowej ścieżce.

Sam proces inicjacji był niezwykły - guru, który mnie inicjował, mieszka w Indiach i medytuje od ponad 40 lat. To osoba, która swoim wejściem potrafi rozświetlić całe pomieszczenie. Jest uosobieniem miłości, prawdziwym przykładem tego, o co chodzi w jodze.

Muszę wspomnieć, że ostatnio miałem bardzo trudny moment życiowy i medytacja okazała się dokładnie tym, czego potrzebowałem, żeby być w stanie wyjść mentalnie z tej sytuacji.

Medytacja tak naprawdę powinna w pewnym momencie już przebiegać w procesie ciągłym. Każdy wprawiony w medytację potrafi medytować w jaskini, bo jest cicho, jesteś odizolowany od streserów, ale właśnie prawdziwy stoik zrobi to w każdych warunkach. W filmie "Gautama Buddha" była taka scena, kiedy w Buddę uderzały pioruny, a on po prostu siedział i rozpuścił tę całą iluzję siedząc w medytacji. I to właśnie chodzi o to, żeby nie unikać sztormów. Więc jeśli spotykają cię wyboje, to pamiętaj, że to jest twoja siła, to nie jest słabość.

Tak rozmawiamy o duchowym aspekcie życia i zaczynam czuć wyrzuty sumienia, bo spotkaliśmy się w innym celu.

Tak, ale powiem, że nie byłoby żadnego Wikukaraczy w Łąki Łan, gdyby nie moje duchowe odkrycia.

No właśnie - jak się czułeś, wchodząc w tak żywy, charakterystyczny i ugruntowany organizm, jakim jest Łąki Łan?

Muszę przyznać, że wszedłem do zespołu z ogromną lekkością, co pewnie wynikało z tego, że przez lata byłem ich wiernym fanem. Od dawna czułem, że to zespół, który przekazuje wartości bliskie mojemu sercu i gra muzykę, która naprawdę mnie porusza. Nigdy nie przypuszczałem, że pewnego dnia stanę się jego członkiem, ale tak właśnie się stało - i to nie jako kopia Paprodziada, ale jako ja sam.

Ten proces odbył się dla mnie naturalnie, bez niepotrzebnego napięcia czy poczucia, że muszę się na siłę odnaleźć. Z perspektywy czasu widzę, że od lat stopniowo uświadamiałem sobie swoje miejsce i to, co naprawdę chcę w życiu robić. I wierzę, że każdy, kto szczerze podąża za własnym głosem, jest w stanie odnaleźć swoją ścieżkę. Tworzenie pięknych rzeczy polega na tym, by pamiętać, dlaczego się to robi i gdzie bije nasze serce. Tego właśnie każdemu życzę - by znaleźć się dokładnie tam, gdzie powinien, z pełnym przekonaniem i miłością do tego, co robi.

A łatwo było się rozepchać z obowiązkami nie tylko wokalnymi i tekstowymi, ale również kompozytorskimi? Łąki Łan to jednak zbiór charakterystycznych osobowości.

Bartek Królik często powtarza w wywiadach, że jestem tym zaginionym członkiem Łąki Łan. To określenie dobrze oddaje mój proces odkrywania własnej tożsamości w zespole. Moment, gdy uświadomiłem sobie, kim nie jestem, był dla mnie przełomowy. W świecie muzyki często szukamy odpowiedzi na pytania o to, kim naprawdę jesteśmy. Gdy już zrozumiałem, że nie jestem kopią Paprodziada, lecz sobą, otworzyły mi się oczy. Co do chłopaków z Łąki Łan, na początku obserwowałem ich pracę z podziwem, jednak szybko okazało się, że oni podchodzą do mnie z równie dużą otwartością i szacunkiem. Czekali na moment, kiedy sam zrozumiem, że jestem równorzędnym członkiem tej muzycznej rodziny.

Jak długo trwało takie dostrajanie się?

To była dosłownie chwila. Oczywiście, proces tworzenia nowej płyty to już konkretne wyzwania organizacyjne. Najtrudniejsze bywa wtedy, gdy zaczynamy zastanawiać się, czego oczekują odbiorcy, a to paradoksalnie zaprzeczenie istoty muzyki. Jeśli próbujesz na siłę trafić w gusta, blokujesz własną kreatywność. Dla mnie meritum tworzenia to autentyczność. W muzyce najpiękniejsze rzeczy rodzą się wtedy, gdy jesteśmy prawdziwi wobec siebie i innych. Dlatego relacje w zespole budujemy na wzajemnym szacunku i zaufaniu, a proces twórczy staje się dzięki temu czymś wyjątkowym.

Płyta "DżDż" - pierwsza Łąki Łan, na której się udzielasz - pojawiła się na CD dopiero po roku od premiery na streamingach. Skąd wynikało takie opóźnienie?

Na pewno nie sprzyjała tej sytuacji specyfika momentu, w jakim znajdował się zespół. Rozstanie z poprzednim wokalistą, pandemia - to wszystko ciągnęło się za nami, wpływając na dalsze losy grupy i potrafiło skutecznie pokrzyżować plany. A kiedy tworzyliśmy, zależało nam, by jak najszybciej zaprezentować nowy materiał, by podczas koncertów publiczność mogła już zetknąć się z naszą muzyką. Oczywiście nie wszystko się udało - przed pierwszymi letnimi występami wypuściliśmy raptem dwa czy trzy single, a reszta materiału pozostawała słuchaczom nieznana. Dopiero podczas jesienno-zimowej trasy, w listopadzie, płyta miała swoją premierę na platformach streamingowych.

To było dla mnie wyjątkowe doświadczenie, gdy ludzie zaczęli śpiewać nasze piosenki na koncertach. Wiedzieliśmy jednak już wtedy, że wydanie fizycznego albumu nastąpi z opóźnieniem względem wersji cyfrowej. Wydanie fizycznej płyty w rocznicę było kolejnym ważnym wydarzeniem, choć przecież dziś płyty CD to już niemal relikt - niewielu słuchaczy korzysta z odtwarzaczy. Niemniej, nie zapomnieliśmy o kolekcjonerskiej wartości fizycznych wydań. Najważniejsze jednak było dla nas, by ludzie mogli oswoić się z nowym brzmieniem zespołu, z nowym głosem, z nową energią.

Czy to brzmienie Łąki Łan sprawia, że czujesz się "forever young"?

Absolutnie tak. Łąki Łan to zespół, który faktycznie potrafi zachować młodzieńczą energię i przekazać ją innym. Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że nie znam drugiej takiej grupy. Mówię to z pełnym przekonaniem, bo najpierw byłem ich fanem, a dziś jestem wokalistą. Mam więc perspektywę z obu stron i mogę stwierdzić obiektywnie: naprawdę warto przychodzić na koncerty Łąki Łan, bo właśnie tam można poczuć się "forever young".

Wspomniałeś o utworze z nowej płyty. Rzeczywiście, powstał on z inspiracji powrotu do młodości, do odnalezienia w sobie wewnętrznego dziecka. Chodzi tu o filozofię sięgania do pierwotnych, czystych radości, które nie zostały jeszcze niczym skażone. To właśnie taka autentyczność i spontaniczna radość są siłą tej muzyki i zespołu.

Łąki Łan - mimo tej otoczki zabawy - to jednak zawsze był duchowo zaangażowany zespół.

To jest niezwykle istotny, jeśli nie najważniejszy aspekt tego, co robimy. Nie chodzi przecież o to, by wrzucać nas do szufladki z napisem "muzyka duchowa". Ludzie często nie chcą lub wręcz nie potrafią zrozumieć tej duchowości, ponieważ jest ona czymś bardzo subtelnym, wymykającym się prostym definicjom i kategoriom. To kwestia czucia - czegoś, czego nie da się jednoznacznie opisać czy zracjonalizować.

Za każdym razem, gdy ktoś próbuje zamknąć tak wyjątkowe zjawisko, jak zespół Łąki Łan w ramach jakichkolwiek sztywnych klasyfikacji, musi mieć świadomość, że to po prostu się nie uda. Tak szerokich, wielowymiarowych rzeczy nie da się sprowadzić do jednej etykiety, nie da się ich jednoznacznie uporządkować czy nazwać. To jest proces, który przypomina samo życie - wymyka się ramom i pozostaje niepowtarzalny.

To dlaczego ze wszystkich możliwych zwierząt patronackich wybraliście przy okazji nowej płyty dżdżownicę?

"DżDż" to po staropolsku deszcz. Inspiracją dla tytułu naszej płyty była właśnie ta etymologia, ale też sposób, w jaki dżdżownica - czyli "deszczowe" stworzenie - porusza się w przyrodzie. Ten jej naturalny, falujący ruch stał się dla nas symbolem pulsu, który wyczuwamy podczas koncertów Łąki Łan. To coś organicznego, rytmicznego, bardzo bliskiego temu, co sami przeżywamy na scenie.

To ważne, owszem, występy Łąki Łan to dużo barw, śmiechu, czasem teatralnego żartu, ale przede wszystkim chodzi nam o autentyczność i zestrojenie się z naturą. Zwierzęta, w które się przebieramy na scenie, są dla nas czymś więcej niż tylko kostiumem - to symbol naszej łączności z otoczeniem, z przyrodą, która jest nam wszystkim najbliższa.

Chcemy, żeby publiczność podczas koncertów mogła poczuć się częścią tej energii, poczuć ten puls życia, który płynie przez muzykę i między ludźmi. Ten moment, gdy podczas koncertu ludzie zaczynają tańczyć w rytmie tej pulsującej energii, zawsze kojarzył mi się z czymś niezwykle autentycznym. Jako widz, obserwowałem to z ogromnym zdumieniem: nagle wszystkie kurtyny opadają, wszyscy po prostu stają się sobą. Nie ma innego wyjścia, bo tej energii po prostu nie da się powstrzymać ani przetrwać inaczej. To coś zupełnie naturalnego, jakbyśmy wspólnie uprawiali taki przyrodniczy aerobik.

Jesteście w trakcie trasy koncertowej i chciałem zadać pytanie, czego można się podczas niej spodziewać. Ale chyba po części mi odpowiedziałeś.

To muszę dodać, że Łąki Łan to dla mnie czysta radość - to zespół, który potrafi zburzyć wszelkie bariery i zrzucić z serca ciężar codzienności. To ten moment, kiedy lód topnieje, a człowiek odzyskuje lekkość i energię. Muzyka Łąki Łan niesie ze sobą wszystko, co podnosi na duchu i wyzwala autentyczne, pozytywne emocje.

A w tym całym wirze koncertowym znajdujecie czas na tworzenie nowego materiału?

Cały czas jest robiony nowy materiał, bo to jest część tego zespołu. Tu się nic nigdy nie zatrzymuje ani nie kończy.

