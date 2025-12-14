Marianna Kłos zabrała głos po występie. "Bardzo się cieszę, że zajęłam takie miejsce"

Po ogłoszeniu wyników Marianna Kłos skomentowała swój występ w rozmowie z TVP. Mimo że Polska nie znalazła się w ścisłej czołówce, artystka nie kryła satysfakcji.

"Jestem bardzo szczęśliwa i bardzo się cieszę, że zajęłam takie miejsce. Jestem dumna z dziewczyn i myślę, że super wyszłyśmy na scenie"

Kilka godzin później Marianna zwróciła się do fanów również przez Warner Music Polska:

"Dziękuję bardzo wszystkim za głosy, które oddaliście na mnie i za to, że mnie wspieraliście".

W rozmowie z "Pytaniem na śniadanie" dodała:

"Byłam mega podekscytowana, nie mogłam się doczekać występu. A na scenie czułam się jak ryba w wodzie i było przecudownie!"

Występ Marianny Kłos w Tbilisi

Marianna Kłos zaprezentowała się w finale Eurowizji Junior jako dziewiąta w kolejności. Jej utwór "Brightest Light" został dobrze przyjęty zarówno przez publiczność w hali, jak i internautów śledzących transmisję online. W mediach społecznościowych pojawiła się fala komentarzy: "Miałam ciary", "Było cudownie, najpiękniej!", "Piękny głos i piękny występ".

Choć głosy widzów nie przekładają się bezpośrednio na punktację, pokazują, że występ Marianny zrobił wrażenie na fanach konkursu.

Zosia Wójcik w roli jury

Choć na scenie wystąpiła Marianna, pierwotnie polską reprezentantką miała być Zosia Wójcik, zwyciężczyni ostatniej edycji "The Voice Kids". Ze względu na regulamin Eurowizji Junior, dopuszczający uczestników w wieku od 9 do 14 lat, 15-letnia w momencie konkursu Zosia nie mogła wziąć udziału w finale.

W związku z tym Wójcik pełniła rolę rzeczniczki polskiego jury i ogłaszała punkty przyznane innym krajom, w tym 12 punktów Gruzji. Jej obecność w finale była więc istotna dla polskiej reprezentacji, mimo że nie pojawiła się na scenie.

Wyniki Eurowizji Junior 2025

Polska zakończyła Eurowizję Junior 2025 na ósmym miejscu z dorobkiem 139 punktów. Zwyciężyła Francja, reprezentowana przez Lou Deleuze z utworem "Ce monde". Drugie miejsce zajęła Ukraina, a trzecie - Gruzja.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 18 krajów, a poziom występów był wysoki. Choć Marianna Kłos nie znalazła się w Top5, jej wykonanie było jedną z bardziej zapamiętanych prezentacji finałowych.

Reakcje po finale

Komentarze w mediach społecznościowych pod nagraniami Marianny były w większości pozytywne. Fani doceniali zarówno warstwę muzyczną, jak i sceniczną obecność młodej artystki. Sama Marianna podkreślała, że dla niej najważniejsze było doświadczenie występu i możliwość pokazania swoich umiejętności międzynarodowej publiczności.

Ósme miejsce Kłos w Eurowizji Junior nie zamyka drzwi przed dalszą karierą. Występ w Tbilisi może być początkiem międzynarodowej drogi dla młodej artystki. Jej reakcje po finale pokazują, że liczy się dla niej przede wszystkim doświadczenie i kontakt z publicznością, a nie same punkty w tabeli.

