Anna Maria Jopek z wdzięcznością o swoich dzieciach. "Bez nich nie byłoby mnie wcale"

Anna Maria Jopek urodziła się w artystycznej rodzinie - jej rodzice występowali w Zespole Tańca i Pieśni "Mazowsze", a dzieciństwo spędziła w jego garderobach. Pierwszą piosenkę nagrała dla Polskiego Radia w wieku trzech lat. Siedem lat później rozpoczęła naukę w klasie fortepianu, a jako dwunastolatka zadebiutowała na scenie Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Studiowała w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina pod okiem profesora Jana Ekiera, a także w Manhattan School of Music w Nowym Jorku.

Eurowizja i początek międzynarodowej kariery

W 1997 roku reprezentowała Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji w Dublinie piosenką "Ale jestem", zajmując 11. miejsce. Po tym występie podpisała kontrakt z Universal Music i wydała debiutancki album, który uzyskał status złotej płyty.

Kolejne lata przyniosły współpracę z wybitnymi muzykami, takimi jak Tomasz Stańką, Marek Grechuta, Leszek Możdżer, Urszula Dudziak czy Kayah.

Własny język muzyczny i światowe sceny

Jopek stworzyła niepowtarzalny styl, łączący jazz, muzykę ludową i poezję. Śpiewa po polsku, podkreślając wagę autentyczności: "W sztuce najważniejsza jest prawda, a ci, którzy mają ją zrozumieć, zrozumieją i tak".

W 2016 roku wystąpiła w duecie ze Stingiem, wykonując "Fragile" podczas jego koncertu w Polsce. Nagrywała także w legendarnych studiach: Abbey Road w Londynie, Real World Petera Gabriela oraz Power Station w Nowym Jorku.

Nowy związek i szczęście po latach

Po latach medialnych spekulacji dotyczących kryzysu w małżeństwie z Marcinem Kydryńskim, Anna Maria Jopek w końcu otwarcie mówi o nowym etapie w swoim życiu uczuciowym. Choć długo unikała komentarzy, w rozmowie z "Twój Styl" przyznała, że znalazła kogoś, kto daje jej poczucie szczęścia i spełnienia.

"Żyję naprawdę, ale nie oszukuję czasu. Jest dla mnie szczęśliwy. Dzieci dorosły, zostałam wykładowczynią, gram koncerty i spotkałam mężczyznę mojego życia. Fakt, że szukałam go prawie pół wieku" - wyznała artystka. Jopek nie ujawnia jednak, kim jest jej nowy partner, pozostawiając tę kwestię w sferze prywatności.

Halina Kunicka, teściowa artystki, wcześniej mówiła o oddaleniu pary: "Kiedyś Ania i Marcin byli bardzo blisko i żyli tym samym życiem, ale to się zmieniło" - przyznała w "Dobrym Tygodniu".

Dzieci - kotwica w życiu i karierze

Mimo zmian w życiu uczuciowym, najważniejszą rolę w jej życiu od zawsze odgrywają dzieci - Franciszek (27 lat) i Stanisław (25 lat). "Myślę, że bez nich nie byłoby mnie wcale. Odleciałabym gdzieś po drodze, to pewne. Dzieci to prawdziwe życiowe ‚uziemienie', zajęcie od rana do wieczora, brak czasu na głupoty. Wszystko przy nich trzeba wyważyć: liczbę wyjazdów, płyty nagrywać z rana, kiedy są w szkole. Nie ma zbytnio czasu, żeby zajmować się tzw. karierą" - mówiła w wywiadzie dla "Twój Styl".

Artystka dodaje, że dzieci pomogły jej odnaleźć mobilizację. "Widziałam wiele nieszczęść w moim środowisku: samotności, załamań psychicznych (...) i tylko jedną dla siebie drogę - mocno trzymać się tych, których kocham. Gdyby tego wymagali, w każdej chwili byłabym gotowa zrezygnować z koncertów, wyjazdów i śpiewać w moim pokoju albo tylko pod prysznicem" - podkreślała.

Anna Maria Jopek dobrze czuje się w swoim wieku. "Nie chciałabym być sobą ani sprzed dwudziestu lat, ani sprzed dziesięciu, ani z wczoraj" - podkreśla.

