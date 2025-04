"Myślę, że Justyna po prostu zawojuje świat, tego jej życzę z całego serca, bo jest po prostu piękną, wspaniałą, utalentowaną artystką, która, mam nadzieję, stanie na tej eurowizyjnej scenie i po prostu rozwali system. Gdybym mogła głosować, to bym tam na pewno poklikała, bo chciałabym, żeby poleciała bardzo wysoko. Natomiast uważam, że ten konkurs jest bardzo trudny dla artystów, bo on jest odrobinę polityczny. Tam są różne dziwne sytuacje, które nie do końca są stricte muzyczne" - zdradziła agencji Newseria Marta Wiśniewska.

"Eurowizja to jest wielkie show, wielkie wydarzenie, to jest europejskie święto muzyki, które ma wielu, wielu fanów. Zawsze są piękne wizualizacje, każdy artysta jest inny i każdy potrzebuje czegoś innego. To wszystko na koniec daje niesamowity efekt, o którym myśli artysta, i jest to też bardzo przyjemne dla widzów" - powiedziała Wiśniewska i zaznaczyła tym samym, że gdyby sama miała szansę wystąpić na eurowizyjnej scenie, to w tym momencie nie zdecydowałaby się na taki krok. "Ja już się nie ścigam. W swoim życiu już naścigałam się i tanecznie, i wokalnie, tak że akurat tych emocji chyba nie potrzebuję" - dodała.