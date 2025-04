Była wokalistka Ich Troje szczerze o zakończeniu swojej działalności w zespole. "Zaciskałam zęby"

Choć wielu fanów liczyło na jej powrót na scenę, Justyna Majkowska nie planuje wielkiego comebacku. Świetnie czuje się w swojej nowej roli i jak sama podkreśla - niczego nie żałuje. "To była ważna część mojego życia. Ale teraz jestem szczęśliwa tam, gdzie jestem." Jej historia to przykład, że popularność i sukces sceniczny to nie wszystko. Czasem warto zejść ze sceny, by odnaleźć siebie.