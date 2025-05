Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50 lat na scenie! "To parę razy wisiało na włosku"

Artyści w rozmowie przyznali, że ich relacja jest bardzo rodzinna. Są świadomi swoich mocnych i słabych stron. Kompozytor momentami zdaje się wierzyć w piosenkarkę bardziej niż ona sama: "Zbyt wiele nieraz wymaga. Włodzimierz proponuje mi jakiś utwór, no najczęściej z tych trudniejszych, oratoryjnych. Ja jestem głęboko przekonana, że tego nie zaśpiewam i się skompromituję. Że inni zaśpiewają to lepiej. Wtedy się irytuje na Włodka".

Korcz zdradził, że czasami musi chwilę się pomęczyć, aby wokalistka zmieniła swoje podejście do wybranych utworów: "Muszę poświęcić dwa czy trzy tygodnie na to, żeby ją przekonać, że ona umie to, czego jej się wydaje, ze ona nie umie".

Artyści zapowiedzieli, że to jednak nie wszystko, co mają przygotowane: "Niespodzianki będą, ale myślę, że niespodzianki mają to do siebie, że jak są zdradzone, to już nie są niespodziankami. Guzik! Nie zdradzimy!" - odpowiedział żartobliwie Włodzimierz Korcz.