Polsat Hit Festiwal 2025 przyciągnął miliony! Rekordowa oglądalność i muzyczne emocje w Sopocie

Sobotnie koncerty przyniosły kolejne rekordy - przed telewizorami zasiadło prawie 1,6 mln widzów. Festiwal otworzył wyjątkowy jubileusz Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, którzy obchodzili 50-lecie współpracy artystycznej. Do duetu dołączyła m.in. młoda wokalistka Gracjana Górka, finalistka "Must Be the Music".