Według pierwszych zapowiedzi, "Pre-Historic Metal" ma być srogą dawką pierwotnej epickości i gargantuicznych riffów ubranych w naturalne brzmienie i ozdobionych wciąż obecnym duchem lat 70. i 80. - nowym opusem starego metalu dużego kalibru i podrożą przez dźwiękowe krajobrazy thrash, black, heavy i doom metalu. Sam zaś proces komponowania nawiązywać miał do metod pracy charakterystycznych dla wczesnych dokonań Norwegów z końca lat 80., choć przy bardziej udoskonalonym rzemiośle.

"Pre-Historic Metal", czyli Darkthrone w epoce metalu łupanego

"'Prehistoryczny' to luźne określenie. Uznałem to po prostu za nasz klimat, nasze podejście. To bardziej pewien komunikat, że do tworzenia czegoś nowego używamy starego stylu. Znaczy to tyle, że jesteśmy metalem. Z bardzo głośnymi gitarami. 'Strasznie barbarzyńscy, lecz nie bez finezji', jak to nazywam. W studiu współpracowaliśmy z sobą jak nigdy dotąd. Kto, co gra, wciąż spowija mgła, ostatecznie jednak było to swego rodzaju twardnienie tętnic - postanowiliśmy zacisnąć opaskę i stworzyć osiem autentycznych utworów przepełnionych riffami, zamiast beztroskiego przewlekania spraw, które zazwyczaj bardzo nam pasuje" - o procesie powstawania "Pre-Historic Metal" napisał Gylve Fenris Nagell, czyli popularny Fenriz, perkusista Darkthrone i jedna z najbardziej ikonicznych postaci skandynawskiej sceny (black)metalowej.

Nowy materiał Darkthrone, którego drugim filarem jest, rzecz jasna, grający na gitarze wokalista Ted Arvid Skjellum alias Nocturno Culto, zarejestrowano w studiu Chaka Khan w Oslo, gdzie produkcją zajęło się troje fachowców: Ole Øvstedal, Silje Høgevold i Mads Luis. Mastering wykonał amerykański inżynier dźwięku Jack Control w teksańskim studiu Enormous Door i Maor Appelbaum Mastering.

W sieci można się już zapoznać z tytułową kompozycją z albumu "Pre-Historic Metal", w której Fenriz występuje również w roli wokalisty.

Z jaskiniowym urokiem utworu "Pre-Historic Metal" Darkthrone możecie się zapoznać poniżej:

Longplay "Pre-Historic Metal" będzie mieć swą premierę 8 maja, tradycyjnie nakładem kultowej brytyjskiej Peaceville Records. Materiał dostępny będzie m.in. w trzech edycjach winylowych, na CD oraz jako specjalny boks, w którym znajdziemy CD, winyl o kasetę.

Dodajmy, że norweski duet obchodzi w tym roku 40. rocznicę powstania, w zamierzchłym 1986 roku jeszcze pod nazwą deathmetalowego Black Death i przed pełnym rozkwitem tzw. drugiej fali black metalu, której Darkthrone (pierwotnie także deathmetalowy) stał się niekwestionowaną legendą i wzorem do naśladowania wraz z wydaniem kanonicznego drugiego albumu "A Blaze In The Northern Sky" z 1992 roku.

Darkthrone - szczegóły albumu "Pre-Historic Metal" (tracklista):

1. "They Found One Of My Graves"

2. "Pre-Historic Metal"

3. "Siberian Thaw"

4. "Deeply Rooted"

5. "The Dry Wells Of Hell"

6. "So I Marched To The Sunken Empire"

7. "Eat Eat Eat Your Pride"

8. "Eon 4".

