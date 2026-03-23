Lizzo rusza z nowym projektem. "To historia o odnalezieniu swojego głosu"

Czterokrotna laureatka Grammy od lat udowadnia, że jej artystyczna tożsamość wykracza daleko poza popowe przeboje. Tym razem postanowiła sięgnąć po literaturę, realizując marzenie, które towarzyszyło jej jeszcze zanim odniosła światowy sukces. Jak opowiedziała w programie CBS Mornings, przez długi czas myślała o napisaniu powieści. Ostatecznie zaczęła od formy skierowanej do najmłodszych, ale nie mniej osobistej.

"To historia o odnalezieniu swojego głosu. A jedynym sposobem na odnalezienie go jest bycie sobą i zaufanie sobie. Nie ma znaczenia, gdzie jesteś i kogo znasz. Koniec końców, zawsze chodzi o ciebie" - podkreśliła.

Flet, który zmienił wszystko

Centralnym motywem książki jest instrument, który od lat stanowi znak rozpoznawczy artystki. Mowa o flecie o pełnym, żartobliwie rozbudowanym imieniu "Sasha Beatrice Flootin' Jefferson Kirkwood Johnson Esquire the III". Ten wykonany z 24-karatowego złota instrument, inspirowany scenicznym alter ego Beyoncé, na stałe wpisał się w wizerunek Lizzo jako artystki łączącej pop z klasycznym wykształceniem muzycznym.

To właśnie relacja z fletem stała się osią opowieści. "Wszyscy zawsze pytali mnie o historię mojego związku z fletem. Mówili: 'Dlaczego flet? Skąd ten flet?' Ta książka opowiada prawdziwą historię o tym, jak zaczęłam grać na flecie" - wyjaśniła.

Opowieść o przyjaźni i szukaniu swojego miejsca

"Lil Lizzo Meets Sasha B. Flootin'" to bogato ilustrowana historia dziewczynki, która próbuje odnaleźć swoje miejsce w świecie, oraz niezwykłego fletu, który sam nie potrafi znaleźć własnego brzmienia. Ich wspólna podróż prowadzi do odkrycia, że przyjaźń i akceptacja siebie mogą zmienić wszystko.

Artystka nie ukrywa, że inspiracją były jej własne doświadczenia z dzieciństwa. "Kiedy byłam młoda, trudno mi było odnaleźć swoje miejsce, ale gra na flecie pomogła mi znaleźć własny głos. Chcę, żeby ta książka pokazała młodym ludziom, że pasja może nadać życiu sens, przynależność i prowadzić na drodze do spełniania największych marzeń" - zaznaczyła.

Lizzo stworzyła dodatek do książki

Projekt nie kończy się na samej książce. Każdy egzemplarz zawiera kod QR, który odsyła do specjalnie przygotowanego utworu Lizzo. To kolejny sposób, w jaki artystka łączy świat literatury ze swoją muzyczną tożsamością.

"Ta książka znaczy dla mnie bardzo wiele i nie mogę się doczekać, aż wszyscy wejdą do świata Lil Lizzo i Sashy B. Flootin'" - przyznała.

"Masz głos i masz wartość"

Wydawca nie ma wątpliwości, że debiut Lizzo trafi do młodych odbiorców. Kendra Levin z Simon & Schuster Books for Young Readers podkreśla, że książka jest naturalnym przedłużeniem przesłania artystki.

"To doskonałe odzwierciedlenie tego, o czym od zawsze opowiada jej twórczość - że masz głos, masz wartość i możesz zmieniać świat, kochając i akceptując siebie" - zaznaczyła. "Nie mogę się doczekać, aż młodzi czytelnicy poczują się zainspirowani historią Lil Lizzo i odkryją muzykę w sobie". Premiera "Lil Lizzo Meets Sasha B. Flootin'" zaplanowana jest na 9 września.

