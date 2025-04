Do Sing Offów przeszli: Marianna Kłos , Marika Zdolska , Franek Job , Fabian Pieniuta , Oskar Podolski i Zosia Gacek , jednak tylko trójka mogła wejść do Wielkiego Finału. To właśnie Marianna Kłos, Fabian Pieniuta oraz Oskar Podolski rozgrzali scenę do czerwoności i śpiewająco weszli do nadchodzącego finału.

W sobotnim odcinku "The Voice Kids" nie zabrakło wzruszeń. Natasza Urbańska nie mogła powstrzymać wielkich emocji i łez, do których doprowadziło trio w składzie Martyna Kruk, Oskar Podolski i Zosia Ściegienna. Młodzi wokaliści wykonali utwór "Na strunach szyn" z musicalu "Metro", który przed laty wykonywała właśnie ich trenerka. "Ja się cała trzęsę. Co wy ze mną zrobiliście? Nie wiem sama, co się ze mną dzieje! Ja już nie gram w 'Metrze', robię kolejne rzeczy i już myślałam, że to zostawiłam, ale ja nadal to przeżywam. Dzięki wam przeżyłam to na nowo i naprawdę dziękuję wam za to" - wyznała zapłakana wokalistka.