Wielkimi krokami zbliża się pierwszy odcinek na żywo trwającej edycji "Must Be The Music". Niespełna tydzień temu zakończyły się castingi do programu, a telewidzowie poznali listę 16 wykonawców, którzy zostali zakwalifikowani do półfinałów. Stawkę uzupełnią jeszcze dwaj laureaci dzikich kart. Jednego z nich wybierają internauci w oficjalnej aplikacji "MBTM" - głosy można oddawać jedynie do czwartku, do godz. 12.00 - a drugi zostanie wyłoniony przez słuchaczy Radia Zet - głosowanie zakończyło się 28 kwietnia.

Przed nami jeszcze tylko trzy odcinki "Must Be The Music". Półfinały odbędą się kolejno 2 i 9 maja, a wielki finał rywalizacji widzowie Polsatu będą mieli okazję obejrzeć już 16 maja.

W pierwszym półfinale na wielkiej scenie wystąpią: Dirty Horns, Helena Ciuraba, Kuba i Kuba, Dawid Dubajka, Aterra, Kajetan Wolas, Hengelo i Ala Mikuśkiewicz. Dołączy do nich także dziewiąty wykonawca - zdobywca dzikiej karty w aplikacji "Must Be The Music".

Polsat ogłosił gościa specjalnego pierwszego półfinału "Must Be The Music"!

Miłośnicy show Polsatu już nie mogą doczekać się emocji, które nadejdą wraz z odcinkami na żywo. Typują swoich faworytów i obstawiają, kto odpadnie z rywalizacji. Produkcja programu w międzyczasie ogłasza gościa specjalnego nadchodzącego półfinału. 2 maja na scenie "Must Be The Music" zaprezentuje się Igo- znakomity polski wokalista, kompozytor i autor tekstów. To on uświetni konkursowe występy uczestników.

Igo został gościem specjalnym półfinału "Must Be The Music" Wiktor Franko materiały promocyjne

Igo wystąpi w nowym odcinku show Polsatu. Kim jest artysta?

Igor Walaszek, znany pod pseudonimem artystycznym Igo, to artysta urodzony w Krakowie, którego kariera sceniczna wystartowała w 2009 r. Został wówczas liderem zespołu Clock Machine, w którym wraz z innymi muzykami grał rockowo-funkowe utwory. W 2015 r. rozpoczął współpracę z Bassem Astralem, z którym wkroczył na bardziej elektroniczną ścieżkę.

W 2022 r. spróbował swoich sił solo, wydając debiutancki, niezwykle emocjonalny album "IGO". Na płycie znalazł się hit "Helena", który niedługo po premierze podbił rozgłośnie radiowe w całej Polsce. W marcu bieżącego roku ukazał się jego drugi solowy album, zatytułowany "12".

W 2019, 2020 i 2023 r. Igo brał także udział w projekcie Męskie Granie. Wraz z Nosowską, Organkiemi Krzysztofem Zalewskim stworzył hymn "Sobie i Wam", z Darią Zawiałow i Królem nagrał "Świt", a z Mrozem i Vito Bambinozaśpiewał przebój "Supermoce".

Kathia otworzyła scenę w Zamku na Next Feście Weronika Figiel INTERIA.PL