Za nami ćwierćfinałowy odcinek "Tańca z gwiazdami", w którym pary, po raz pierwszy w historii programu, zaprezentowały tańce narodowe i regionalne. Jurorzy najlepiej ocenili taniec Adrianny Borek i Alberta Kosińskiego. Na koniec programu na samym dole tabeli uplasowali się Tomasz Wolny i Daria Syta - z wynikiem 59 punktów za dwie choreografie. Ku zdziwieniu wszystkich to nie oni pożegnali się z show.

Blanka i Mieszko Masłowski odpadli z "Tańca z gwiazdami" tuż przed półfinałem

Blanka i Mieszko Masłowski zmuszeni byli pogodzić się z porażką i odejść z programu tuż przed półfinałem. Para przez wielu typowana była do zdobycia Kryształowej Kuli, jednak wystarczył jeden słabszy odcinek, aby wszystko legło w gruzach. Piosenkarce nie poszło bowiem dobrze w tańcach ludowych, przez co zajęła przedostatnie miejsce w rankingu jury. Później zdobyła mniej głosów SMS-owych niż Tomasz Wolny, przez co zakończyła swoją taneczną przygodę.

Fani gwiazdy są oburzeni werdyktem. W sieci wylała się fala negatywnych komentarzy

Pożegnanie Blanki z rywalizacją mocno zdenerwowało oglądających. Piosenkarka od samego początku była bowiem faworytką do zwycięstwa trwającej edycji. W sieci wylała się fala komentarzy, w których internauci wyrazili swoje oburzenie. Niektórzy zasugerowali nawet, że cały taneczny konkurs jest ustawiony!

"Co to w ogóle ma być?", "Ustawka", "Boże, jestem w takim szoku, że odpadliście", "To odpadnięcie, to jedno z najbardziej niesprawiedliwych i szokujących w historii TzG", "Największa strata dla tego całego programu!", "Wszystko wyreżyserowane", "Niesprawiedliwe! Nie wierzę, że Tomasz miał więcej głosów od Blanki" - można było przeczytać na Instagramie.

Blanka przerwała milczenie po porażce w "Tańcu z gwiazdami"

Po sporym oburzeniu oglądających Blanka postanowiła zabrać głos w sprawie i uspokoić swoich fanów. W mediach społecznościowych wokalistki pojawił się obszerny komunikat, w którym gwiazda podziękowała swoim słuchaczom za wsparcie.

"Chciałabym wam podziękować za ten wspaniały czas. To był naprawdę przecudowny okres mojego życia. Chciałabym podziękować bejbasy, za wszystkie wasze głosy. Za to że byliście na każdym odcinku i jak głośno krzyczeliście. Za wszystkie banery, listy słowa..." - zaczęła swoją wypowiedź na Instagramie.

Gwiazda podkreśliła, że nie czuje się rozgoryczona po ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami". Najbardziej żal zrobiło jej się natomiast w momencie, w którym zobaczyła rozpacz swoich fanów. "Jest mi najbardziej przykro, jak widzę, jak wy się złościcie. Jak widzę, że jesteście rozczarowani i jak was to dotknęło. Jest mi strasznie przykro z tego powodu i chciałabym wam otrzeć te łezki. Nienawidzę, jak jesteście wy rozczarowani. Jesteśmy w tym razem i to dopiero początek naszej przygody. Ja naprawdę czuję się wspaniale. Przysięgam!" - podsumowała Blanka.

