Ostatecznie do finału Cleo wybrała Stasia Karonia, Julię Szypior i Julię Witulską. "Staś Karoń, Julia Szypior oraz Julia Witulska - to właśnie ta trójka z drużyny Cleo zgarnia bilety do Wielkiego Finału. Emocje, głosy i serducho na scenie zrobiły swoje. To już ostatnia prosta - trzymajcie kciuki, bo ta ekipa nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa" - można przeczytać na stronie programu.