Nowa MARINA nadchodzi. Piosenkarka wystąpiła na tegorocznej Coachelli, więc wydaje się, że moment zapowiedzi jej nowego projektu jest perfekcyjny. Jedni kochają "The Family Jewels", drudzy uwielbiają kultową płytę "Electra Heart", a jeszcze następni nadal nie mogą przejść obojętnie obok "Froot", "Love + Fear" czy "Ancient Dreams in a Modern Land". Do dyskografii wokalistki wielkimi krokami dochodzi album "Princess of Power".