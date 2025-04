Wydarzenie otworzył występ duetu Year Of The Cobra. Swoim Chelsea Wolfe'owym brzmieniem podszytym doom metalem bardzo ładnie, ale dość grzecznie rozpoczęli wieczór. Nie zabrakło kawałków takich jak "Full Sails", "Alone" czy "Into the Fray". Po nieco ponad 30 minutach grupa zeszła ze sceny. Występ choć krótki, dał poczucie kompletnego. Dla basistki Amy Tung Barrysmith nie był to jednak koniec wieczoru, ponieważ od 2025 roku oficjalnie jest także członkinią Amenra.