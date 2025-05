"Zaprezentujemy troszeczkę zmienione wersje naszych wielkich hitów, m.in. 'Słodkiego, miłego życia', 'Black and White'. Będą to nieco inne wykonania, z towarzyszeniem orkiestry, ale mam nadzieję, że zabawa będzie jak zwykle przednia. Na razie jednak zostawiamy wszystko w tajemnicy" - mówi agencji Newseria wokalista i gitarzysta Grzegorz Skawiński.

"To jest niespodzianka, nie chcielibyśmy zdradzać szczegółów, bo czar by prysł" - dodaje basista Waldemar Tkaczyk.

"Opera Leśna to jest nasz drugi dom, bo nie dość, że mieszkamy w Trójmieście, a ja nawet w Sopocie, już od wielu lat, to zawsze czujemy się tam znakomicie. Na tej scenie wystąpiliśmy kilkadziesiąt razy, po raz pierwszy na festiwalu w latach 80. Zawsze wracamy tam z dużą przyjemnością. Teraz Opera Leśna trochę się zmieniła na bardziej nowoczesną, chodzi o zabudowania itd., tak że jest jeszcze wygodniej, jeszcze milej" - mówi Waldemar Tkaczyk.

Must Be The Music

Must Be The Music

O przyjaźni Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka oraz ich pasji do muzyki opowiada książka zatytułowana tak jak jeden z najbardziej znanych ich utworów: "Królowie życia" . To wywiad rzeka, w którym artyści wspominają swoje muzyczne początki, wielkie sukcesy, ale i porażki, po których udawało im się podnieść i grać dalej.

"Prywatnie to my codziennie świętujemy, bo nasze granie, oprócz tego, że jest oczywiście naszą pracą, to jest też jednym wielkim świętem" - cieszy się Waldemar Tkaczyk.

"Właśnie, nie tylko świętem dla publiczności, ale też świętem dla nas, bo muszę powiedzieć, że po tych wszystkich latach my ciągle lubimy grać, ciągle nas to kręci. Jesteśmy w tym zawodzie z miłości do muzyki, z miłości do naszych fanów, odbiorców. I przy okazji jest to zawód, który pozwala nam godnie żyć i to się wszystko ładnie splata" - dodaje Grzegorz Skawiński.