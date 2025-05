Tegoroczna edycja Polsat Hit Festiwal odbywa się tradycyjnie w Operze Leśnej w Sopocie. Podczas wydarzenia planowanego na dni 23-25 maja, wielką scenę odwiedzi plejada gwiazd, która z pewnością dostarczy niezapomnianych emocji. Usłyszymy masę kultowych przebojów, zobaczymy imponujące choreografie i przykuwające oko kreacje!

Transmisję na żywo oglądać można w piątek, sobotę i niedzielę na antenie Polsatu od godziny 20:00.

Plan pierwszego dnia Polsat Hit Festiwal

W role prowadzących pierwszego dnia imprezy wcielili się: Krzysztof Ibisz, Maciej Rock, Adam Zdrójkowski oraz dziennikarka RMF FM Ola Filipek. Po długiej przerwie, na scenie zobaczyliśmy także Karolinę Gilon.

Pierwszy dzień Polsat Hit Festiwalu otworzyła kultowa grupa Feel, którą dowodzi Piotr Kupicha. Zespół celebrował 20-lecie na scenie. Towarzyszył im Zespół Pieśni i Tańca Śląsk!

W ramach konkursu "Radiowy Przebój Roku" zobaczyliśmy występy gwiazd takich jak Oskar Cyms i Carla Fernandez, Jonatan, Vix.N, Wiktor Dyduła, Smolasty, Lanberry i Tribbs, bryska oraz Kaeyra.

Później scenę przejęła Kayah oraz goście specjalni Dawid Kwiatkowski i Krzysztof Kiljański! Wokalistka zaprezentowała kultowe hity z płyty "Kamień" z okazji 30. urodzin krążka.

Pierwszy dzień zamknął koncert "Kayah & Goran Bregović". Duet zaprezentował swoje największe przeboje, które z pewnością rozpoznała cała publiczność!

Feel rozpoczęli z przytupem!

Piotr Kupicha z zespołem Feel otworzyli wydarzenie w towarzystwie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Jako pierwszy usłyszeliśmy przebój "No pokaż, na co Cię stać". Artyści nie zwalniali tempa natychmiastowo przechodząc w energiczne "A gdy jest już ciemno". Następnie Piotr Kupicha wyraził nadzieję na kolejne 20 lat na scenie, a u boku muzyków pojawił się Damian Skoczyk, z którym Feel zaprezentowali "W blasku słońca".

"Każdy ma swojego anioła stróża" zaczął wokalista, po czym usłyszeć mogliśmy kultowy utwór "Jak anioła głos" w wyjątkowej aranżacji z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk. Rozśpiewana publiczność pomagała artystom z refrenem.

Wielkie zamieszanie i radość wśród publiczności wywołała Lanberry, która pojawiła się na scenie podczas utworu "Gotowi na wszystko".

Następnie do Feel dołączyli prowadzący Krzysztof Ibisz oraz Maciej Rock, a także Piotr Witwicki, który wręczył zespołowi specjalną nagrodę Interii. Gospodarze wydarzenia sprezentowali z kolei grupie specjalną złotą monetę z okazji 20-lecia na scenie.

"Życzę wam, abyśmy spotykali się w dobrym zdrowiu przez następne lata" - mówił Piotr Kupicha, okazując wielką wdzięczność za wyróżnienie i zaprezentował dla publiczności jeszcze jeden przebój - "Pokonaj siebie". Prowadzący serdecznie podziękowali Feel za 20 lat dostarczania wyjątkowej rozrywki.

To oni stworzyli największe radiowe przeboje!

Dziennikarka radia RMF FM Ola Filipek wraz z Maciejem Rockiem i Adamem Zdrójkowskim zapowiedziała konkurs "Radiowy Przebój Roku".

Jako pierwsza na scenie pojawiła się Cleo w srebrnej stylizacji, która w towarzystwie tancerzy zaprezentowała hit "Łowcy gwiazd". Jej występ poprzedzony był krótkimi wideo od gwiazd takich jak Afromental, Maryla Rodowicz czy Blanka, którzy życzyli artystce powodzenia. Piosenkarka zabrała publiczność w nostalgiczną podróż z utworem "Dom". Swój występ zakończyła tanecznym "Za krokiem krok", a na scenie pojawiła się Doda i Smolasty!

Raper zaczął grając na gitarze u boku Dody śpiewającej pełne emocji "Nie żałuję". Po pełnym energii przejściu swoją zwrotkę zarapował Smolasty, a następnie duet wspólnie dokończył refren."Nim zajdzie słońce" piosenkarka zaczęła zza pięknego, różowego fortepianu, a następnie dołączyła do rapera i razem z publicznością śpiewała refren przeboju.

Krzysztof Ibisz i Maciej Rock zapowiedzieli postaci, bez których Polsat Hit Festiwal by się nie odbył - prezydentkę Sopotu Magdę Jachim i Ninę Terentiew. Dyrektorka programowa Polsatu otrzymała od prezydentki specjalny medal prezydenta Sopotu za wieloletnie organizowanie wydarzenia.

Tuż po poruszającej scenie, show rozkręcili Lanberry i Tribbs z hitem "Dzięki, że jesteś". Tanecznym rytmem na scenie pojawił się kolejny artysta - Oskar Cyms, który zaprezentował utwór "Cały czas", do występu swoją cegiełkę dołożyła także publiczność, którą artysta prosił o pomoc w zaśpiewaniu refrenu. Przy "Do Gwiazd" do Cymsa dołączyła Carla Fernandes!

"Dziś na tacy przynosi nam swoje hity" - mówiła Ola Filipek, zapowiadając występ Wiktora Dyduły, który nim na dobre rozpoczął swoją karierę, pracował jako kelner. Artysta zaczął od "Tam Słońce, Gdzie My", po czym na scenę zaprosił Kasię Sienkiewicz, z którą zagrał przebój "Nie mówię tak, nie mówię nie".

Występ duetu niemal natychmiastowo przeszedł w show Kaeyry śpiewającej w towarzystwie tancerek hit "Sour". Następna scenę przejęła Bryska z kawałkiem "Obca".

Drugą część koncertu "Radiowy Przebój Roku" rozpoczął Dawid Kwiatkowski z utworem "Proste", który niedawno uzyskał status diamentowego singla. Juror "Must Be The Music" w towarzystwie prowadzącego talent show - Macieja Rocka, zapowiedział występ zwycięzców tegorocznej edycji programu. Alien x Majtis porwali publicnzość przebojem "VIP".

Następna pojawiła się ponownie Lanberry z energetycznym "Co ja robię tu", a zaraz po niej scenę przejął Jonatan z klubowym hitem "Róż". Z dobrze znanym wszystkim zgromadzonym zarówno w Sopocie jak i przed telewizorami "Ne Rozumiju" pojawił się Vix.N!

Wielki powrót na scenę zaliczył także Smolasty, który zaczynając w leśnej scenerii i zmierzając w stronę sceny, zagrał dla sopockiej publiczności składankę swoich największych przebojów. Towarzyszyli mu także tancerze, którzy wzbogacali rapowy show.

Zapowiedziana przez Adama Zdrójkowskiego i Olę Filipek publiczność rozbujała Kaśka Sochacka z gitarowym hitem "Szum".

Prosto z Bazylei przyleciała na smoku do Sopotu Justyna Steczkowska, która jeszcze niedawno reprezentowała Polskę podczas 69. Konkursu Piosenki Eurowizji! Przed występem artystki, prowadzący przeprowadzili z publicznością próbę sprawdzającą znajomość charakterystycznego fragmentu przeboju "Gaja".

Kahay - 30 lat płyty "Kamień"!

Po krótkiej przerwie rozpoczął się jubileuszowy koncert z okazji 30-lecia albumu "Kamień"Kayah. Artystka w lustrzanym płaszczu otworzyła swój występ przebojem "Za późno", który płynnie przeszedł do "Na językach". "Testosteron" z kolei piosenkarka zadedykowała panom zgromadzonym w publiczności. Po mocnym wstępie artystka zwolniła tempo, prezentując z Krzysztofem Kiljańskim "Prócz Ciebie nic". Następnie dołączył do niej na scenie Dawid Kwiatkowski, z którym zagrała "Proszę tańcz"! Przy "Supermence" do Kayah dołączyły team cheerleaderek, lecz elektroniczny klimat szybko został przełamany hitem "Ramię w ramię". Pierwszą część swojego show artystka zakończyła dobrze znanym "Po co?" i podziękowała publiczności.

Na scenie pojawił się Maciej Rock i Dawid Kwiatkowski. Wokalista przyznał, że historia polskiej muzyki bez Kayah byłaby niekompletna. Piosenkarka była wyjątkowo wzruszona całą sytuacją i wręcz zaniemówiła. Prowadzący wydarzenia zaprosił ponownie prezydentkę Sopotu, która wręczyła wokalistce specjalną nagrodę Supermenki, po którym zaprezentowano krótki film dokumentalny o Kayah.

Artystka wyraziła ogromną wdzięczność za docenienie twórczości oraz opowiedziała zabawną historię o poznaniu Gorana Bergovića, który kilka minut później dołączył na scenę i rozkręcił wielką imprezę, zaczynając od "Gas Gas". Artysta przedstawił swój "zespół od weseli i pogrzebów", a następnie przeszedł do odgrywania kultowej pieśni włoskich partyzantów "Bella Ciao". Do bośniackiego kompozytora dołączyła następnie Kayah i razem zaprezentowali "Śpij kochanie, śpij". Nie zabrakło także "Nie ma, Nie ma Ciebie", artystka przyznała, że jest to dla niej wyjątkowo emocjonalny tekst i zachęciła publiczność do wspólnego śpiewania. Następnie Kayah podziękowała Goranowi za pojawienie się w Sopocie i razem z publicznością zaśpiewała "Byłam Różą".

Po serii podziękowań dla Gorana i jego orkiestry, wokalistek z Bułgarii oraz śpiewaków z Podhala, przyszedł czas na długo wyczekiwany przebój "Prawy do lewego"! Pierwszy dzień festiwalu zamknął Maciej Rock dziękując publiczności za przybycie.

Jak wygląda plan pozostałych dni festiwalu?

Dokładna rozpiska występów zaplanowanych na drugi i trzeci dzień Polsat Hit Festiwalu prezentuje się następująco:

Polsat Hit Festiwal 2025: 24 maja (sobota)

• Jubileusz 50-lecia współpracy artystycznej Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza

Alicja Majewska

Włodzimierz Korcz

• Koncert "Gdzie się podziały tamte prywatki":

Wojciech Gąssowski

Edyta Górniak

Doda

Roxie Węgiel

Kuba Badach

Urszula

Sidney Polak

IRA

Jeden Osiem L

Gabriel Fleszar

Marcin Rozynek

Mesajah

• Koncert "Krajewski by Krajewski":

Mela Koteluk

Maryla Rodowicz

Kuba Badach

Andrzej Lampert

Zosia Nowakowska

Mesajah

Polsat Hit Festiwal 2025: 25 maja (niedziela)

• Sopocki Hit Kabaretowy

Kabaret Neo-Nówka

Kabaret Młodych Panów

Kabaret Ani Mru-Mru

Jerzy Kryszak

