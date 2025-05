Pierwszy od czterech lat longplay cieszącego się w Polsce niesłabnącym uznaniem, kultowego sztokholmskiego kwartetu wyprodukował Fredrik Folkare, gitarzysta zespołu, który w tym roku świętuje 30. rocznicę obecności w szeregach Unleashed. Miks "Fire Upon Your Lands" odbył się w studiu Chrome, a mastering w Blowout Productions (we współpracy z Erikiem Mårtenssonem). Autorem okładki jest ponownie od lat rozchwytywany na metalowej scenie, szwedzki artysta Pär Olofsson, którego prace zdobią nagrania m.in. Immolation, Exodus, Immortal, Deeds Of Flesh, Cult Of Luna, Aborted i wielu innych.

Unleashed: "Fire Upon Your Lands" - istota bycia wojownikiem

"Opatrzony produkcją, która uwzględnia zarówno surową żywiołowość, jak i filmową głębię, 'Fire Upon Your Lands' znów udowadnia, że Unleashed królują pośród mistrzów death metalu. Łącząc bezwzględną deathmetalową brutalność z ponadczasowym heavymetalowym rdzeniem. Bezlitosna moc Unleashed, jego legendarne dziedzictwo i niesłabnące oddanie swojemu rzemiosłu, w dalszym ciągu inspirują rzesze fanów na całym świecie. Szykujcie się na wojnę, wznieście młoty i dołączcie do bitwy!" - wezwano fanów szwedzkiej formacji, czyli tzw. Bataliony Unleashed.

"'Fire Upon Your Lands' to nasz 15. album w 37-letniej karierze. Materiał ten jest kontynuacją wątków ze Świata Odalheimu, gdzie Wojownicy Midgardu wciąż walczą ze swoim głównym wrogiem 'Białym Chrystusem' o swój sposób na życie. Liczymy, że tych 11 nowych utworów czystego wikińskiego death metalu przypadnie wam do gustu. Do zobaczenia na trasie!" - napisali muzycy Unleashed, grupy wchodzącej w skład tzw. Wielkiej Czwórki szwedzkiego death metalu (obok Entombed, Dismember i Grave).

Wraz z ujawnieniem szczegółów następcy albumu "No Sign Of Life" z 2021 roku aktualni podopieczni austriackiej Napalm Records podzielili się "War Comes Again" - pierwszym singlem z longplaya "Fire Upon Your Lands".

"'War Comes Again', miażdżący hymn, na którym Unleashed wracają na pole bitwy, jest niczym niesiony apokaliptyczną mocą, dziki okrzyk bojowy dobiegający z bram Walhalli, hołd dla wytrwałości, zemsty i niezłomności bojowego ducha" - czytamy o nowym singlu pionierów szwedzkiego (w tym wikińskiego) death metalu pod wodzą Johnny'ego Hedlunda, legendy skandynawskiej sceny metalowej, lider, założyciela i frontmana Unleashed, a zarazem byłego basisty kultowego Nihilist, wczesnej inkarnacji Entombed.

"Gdy wasi przeciwnicy robią, co w ich mocy, by wszystko wam odebrać, a sprawy mają się źle, szykujecie się do bitwy i z pełną determinacją stawiacie czoła wrogowi! Tym właśnie w swej istocie jest bycie wojownikiem. Dobrze wiecie, że nadejście wojny jest czymś nieuniknionym... Czymś, co będzie się powtarzać" - przesłanie premierowej kompozycji przybliżyli Szwedzi.

Do singla "War Comes Again" nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Album "Fire Upon Your Lands" trafi do sprzedaży 15 sierpnia.

Warto dodać, że powstały pod koniec lat 80. Unleashed to jednym z nielicznych, chwalebnych przykładów stabilności składu, który pozostaje niezmienny od dobrych trzech dekad. Poza wspomnianym, grającym na basie wokalistą Hedlundem oraz gitarzystą Fredrikem Folkarem, od 1990 roku gitarzystą grupy ze Sztokholmu jest Tomas Olsson, a perkusistą - od samego początku towarzyszący liderowi - Anders Schultz, który udziela się także w Unanimated spod znaku melodyjnego death / black metalu.

Unleashed - szczegóły albumu "Fire Upon Your Lands" (tracklista):

1. "Left For Dead"

2. "A Toast To The Fallen"

3. "The Road To Haifa Pier"

4. "War Comes Again"

5. "Fire Upon Your Lands"

6. "Loyal To The End"

7. "Midjardarhaf"

8. "Hail The Varangians!"

9. "To My Only Son"

10. "Hold Your Hammers High!"

11. "Unknown Flag".

Lanberry przed Polsat Hit Festiwal: Będzie grubo Newseria Lifestyle Newseria Lifestyle/informacja prasowa