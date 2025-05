Wśród potwierdzonych ofiar znaleźli się m.in. Daniel Williams, 39-letni były perkusista grupy The Devil Wears Prada, oraz Dave Shapiro, współzałożyciel Sound Talent Group opiekującej się takimi gwiazdami ciężkiego grania, jak m.in. Opeth, Lamb Of God, Parkway Drive, Clutch, Sum 41, Pierce The Veil, Killswitch Engage, In This Moment, I Prevail, Ice Nine Kills czy GWAR. Śmierć mieli ponieść również dwaj pracownicy tej firmy.