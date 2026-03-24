Para podzieliła się serią zdjęć ukazujących pierwsze chwile z noworodkiem. Na fotografiach widać malucha w białym i niebieskim body, Charliego Putha trzymającego syna w ramionach, a także ujęcia zrobione w szpitalu. W jednej z fotografii Brooke nosi naszyjnik w kształcie litery "J", symbolizujący imię dziecka.

Pod jednym ze zdjęć para podpisała: "Hey Jude 3.13.26". Inne komentarze dodawały więcej szczegółów z codzienności: "Podając Jude formułę 30 ml! Nowy rekord", "Słuchając z nim 'In My Life' The Beatles". Wszystkie notatki pochodzą z 14 marca.

Ogłoszenie ciąży w teledysku

Informacja o tym, że Charlie i Brooke spodziewają się dziecka, pojawiła się już w październiku zeszłego roku w teledysku do piosenki "Changes". W klipie Puth stoi obok żony, która kładzie dłonie na brzuchu, a artysta delikatnie je obejmuje. W komunikacie prasowym do wideo podkreślono, że artysta "reflektuje nad zmianami zarówno osobistymi, jak i zawodowymi, z uroczym udziałem swojej żony".

Sam muzyk w rozmowie z Jimmy'm Fallonem w październiku przyznał: "Będę tatą. Powiedziano mi, żebym nie ujawniał płci dziecka". Z humorem dodał też: "Mam nadzieję, że dziecko polubi muzykę, bo to jedyne, w czym jestem dobry".

Pierwsze dni ojcostwa i wyzwania w pracy

34-letni artysta otwarcie mówił o swoich obawach związanych z łączeniem rodzicielstwa i kariery. W rozmowie z TODAY przyznał: "Trudno sobie wyobrazić, jak dam radę pogodzić wszystko naraz - mieć pierwsze dziecko, a potem ruszyć w światową trasę. Chcę mieć pewność, że zawsze będę przy moim dziecku".

Na horyzoncie jest też nowy album Charliego Putha, "Whatever's Clever!", który ma ukazać się jeszcze w tym tygodniu. Krążek będzie zawierał współpracę m.in. z legendą jazzu Kenny G, Ravyn Lenae, Coco Jones oraz aktorem Jeffem Goldblumem.

Charlie Puth wkracza w nowy etap życia zarówno jako rodzic, jak i muzyk. Pokazuje, że zmiany, zarówno osobiste, jak i zawodowe, potrafią iść w parze, a przy tym nie tracą swojego charakteru i muzycznej wrażliwości.

