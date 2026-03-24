"Nagrody Fryderyk to 1000 wręczonych statuetek, 350 nagrodzonych artystów solowych i zespołów, 65 laureatów Złotych Fryderyków. Fryderyki to nie tylko nagrody - to również święto polskiej muzyki, przestrzeń dla artystów, miejsce wymiany myśli i integracji środowiska" - podkreślają organizatorzy.

Tegoroczna edycja tradycyjnie będzie podzielona na trzy gale: muzyki jazzowej (12 kwietnia, Muzeum Historii Polski w Warszawie), klasycznej (24 kwietnia, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu) i rozrywkowej (więcej informacji poznamy wkrótce).

Koncerty galowe będą transmitowane w Telewizji Polskiej.

Liderem z czterema nominacjami został raper Kuban, trzy nominacje zdobyła Kasia Lins, a dwie szanse mają m.in. Fisz Emade Tworzywo, Kacperczyk, Quebonafide, Kuba Badach, sanah i Krzysztof Zalewski oraz Artur Rojek i Daria Zawiałow. Wśród nominowanych znaleźli się również m.in. Maryla Rodowicz, Behemoth, Lady Pank, Coma i Natalia Przybysz.

W kategorii Artysta/Artystka Roku nominowani są wszyscy, którzy zostali ujęci w pozostałych 13 kategoriach.

Fryderyki 2026 - muzyka popularna - lista nominacji:

Album Roku (rock, blues):

Błażej Król - "Popiół"

Lady Pank - "LP45"

Luxtorpeda - "Mój trup jest większy niż twój"

WaluśKraksaKryzys - "Tematy i wariacje"

Michał Wiraszko - "Tak młodo się nie spotkamy"

Album Roku (muzyka alternatywna):

Błoto - "Grzyby"

Hoshi - "HER NAME WAS YUMI"

Kury - "Uno Lovis Party"

Michał Fox Król - "City Cluster"

Variété - "Sieć Indry"

Album Roku (muzyka korzeni):

Basia Giewont - "Szeptucha"

Chrust - "Przed Zmierzchem"

Vavamuffin - "Fly High-Fi!"

Warszawskie Combo Taneczne - "Zapamiętam twoje oczy"

Warszawska Orkiestra Sentymentalna - "Oranżowy świt"

Singel Roku (pop alternatywny):

Błażej Król - "3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie"

Daria ze Śląska - "A może jeszcze się da"

Fisz Emade Tworzywo - "Niemoc"

Fukaj i Vito Bambino - "Zabiorę cię tam"

Kasia Lins - "Śmierć w bikini"

Album Roku (muzyka ilustracyjna):

Arek Jakubik - "Romeo i Julia żyją"

Bartek Wąsik - "Pianorizon"

Damian Bloom - "Zamach na papieża"

Jerzy Rogiewicz - "1670 sezon 2"

Miro Kępiński - "Druga Furioza"

Album Roku (pop):

Igo - "12"

Kuba Badach - "Radio Edit"

Maryla Rodowicz i Goście - "Niech żyje bal"

Wiktor Dyduła - "Tak, jak tutaj stoję"

Zalia - "Serce"

Album Roku (pop alternatywny):

Bokka - "White Room"

Fisz Emade Tworzywo - "25"

Kacperczyk - "Wszyscy jesteśmy Kacperczyk"

Kasia Lins - "Obywatelka K.L."

Mela Koteluk - "Harmonia"

Album Roku (metal):

Behemoth - "The Shit Ov God"

Coma - "Coma Live at Pol'and'Rock Festival 2024"

Corruption - "Tequila Songs & Desert Winds"

Hostia - "Razorblade Psalm"

Turbo - "Blizny"

Album roku (hip hop):

Kuban - "Fugazi"

Pezet - "Muzyka popularna"

PRO8L3M - "EX UMBRA AD LIBERTATEM"

Quebonafide - "Północ/Południe"

Zdechły Osa - "TRASH TAPE"

Teledysk Roku:

Jakub Wójcik, Mateusz Dziekoński - za teledysk do piosenki "Dziwna" do utworu Darii Zawiałow i Artura Rojka

Jan Cisecki - za teledysk do piosenki "Zanim spadnie deszcz" do utworu Kubana, Mroza i Favsta

Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec - za teledysk do piosenki "Śmierć w bikini" w wykonaniu Kasi Lins

Pat Kustoms, Borys Przybylski - za teledysk do piosenki "Kamień z serca" Bedoesa 2115 i Kubiego Producenta

Zuzanna Irena Grabowska, Michał Domański, Alan Kępski, Sylwia Księżopolska - za teledysk do piosenki "Eviva l'arte!" Sanah i Krzysztofa Zalewskiego

Fonograficzny Debiut Roku:

Jacko Brango

Kosma Król

Kuba i Kuba

pszona

Sad Smiles

Zuta

Singel Roku (hip hop):

Bedoes 2115 i Kubi Producent - "Kamień z serca"

Kacperczyk i Kukon - "Moja wina"

Kuban, Mrozu, Favst - "Zanim spadnie deszcz"

O.S.T.R. - "Sam"

Quebonafide i Sobel - "NORADRENALINA"

Singel Roku (pop):

Daria Zawiałow i Artur Rojek - "Dziwna"

Kuba Badach - "Układ otwarty"

Kuban, Faust i Zalia - "Kyoto"

Natalia Przybysz - "Ramen"

Sanah i Krzysztof Zalewski - "Eviva l'arte!".

