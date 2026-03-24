Fryderyki 2026 - nominacje. Wśród kandydatów m.in. Maryla Rodowicz, Behemoth, Lady Pank, Kasia Lins i Kuban
Poznaliśmy listę nominowanych do Fryderyków. Kto ma największe szanse na prestiżowe statuetki?
"Nagrody Fryderyk to 1000 wręczonych statuetek, 350 nagrodzonych artystów solowych i zespołów, 65 laureatów Złotych Fryderyków. Fryderyki to nie tylko nagrody - to również święto polskiej muzyki, przestrzeń dla artystów, miejsce wymiany myśli i integracji środowiska" - podkreślają organizatorzy.
Tegoroczna edycja tradycyjnie będzie podzielona na trzy gale: muzyki jazzowej (12 kwietnia, Muzeum Historii Polski w Warszawie), klasycznej (24 kwietnia, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu) i rozrywkowej (więcej informacji poznamy wkrótce).
Koncerty galowe będą transmitowane w Telewizji Polskiej.
Liderem z czterema nominacjami został raper Kuban, trzy nominacje zdobyła Kasia Lins, a dwie szanse mają m.in. Fisz Emade Tworzywo, Kacperczyk, Quebonafide, Kuba Badach, sanah i Krzysztof Zalewski oraz Artur Rojek i Daria Zawiałow. Wśród nominowanych znaleźli się również m.in. Maryla Rodowicz, Behemoth, Lady Pank, Coma i Natalia Przybysz.
W kategorii Artysta/Artystka Roku nominowani są wszyscy, którzy zostali ujęci w pozostałych 13 kategoriach.
Fryderyki 2026 - muzyka popularna - lista nominacji:
Album Roku (rock, blues):
Błażej Król - "Popiół"
Lady Pank - "LP45"
Luxtorpeda - "Mój trup jest większy niż twój"
WaluśKraksaKryzys - "Tematy i wariacje"
Michał Wiraszko - "Tak młodo się nie spotkamy"
Album Roku (muzyka alternatywna):
Błoto - "Grzyby"
Hoshi - "HER NAME WAS YUMI"
Kury - "Uno Lovis Party"
Michał Fox Król - "City Cluster"
Variété - "Sieć Indry"
Album Roku (muzyka korzeni):
Basia Giewont - "Szeptucha"
Chrust - "Przed Zmierzchem"
Vavamuffin - "Fly High-Fi!"
Warszawskie Combo Taneczne - "Zapamiętam twoje oczy"
Warszawska Orkiestra Sentymentalna - "Oranżowy świt"
Singel Roku (pop alternatywny):
Błażej Król - "3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie"
Daria ze Śląska - "A może jeszcze się da"
Fisz Emade Tworzywo - "Niemoc"
Fukaj i Vito Bambino - "Zabiorę cię tam"
Kasia Lins - "Śmierć w bikini"
Album Roku (muzyka ilustracyjna):
Arek Jakubik - "Romeo i Julia żyją"
Bartek Wąsik - "Pianorizon"
Damian Bloom - "Zamach na papieża"
Jerzy Rogiewicz - "1670 sezon 2"
Miro Kępiński - "Druga Furioza"
Album Roku (pop):
Igo - "12"
Kuba Badach - "Radio Edit"
Maryla Rodowicz i Goście - "Niech żyje bal"
Wiktor Dyduła - "Tak, jak tutaj stoję"
Zalia - "Serce"
Album Roku (pop alternatywny):
Bokka - "White Room"
Fisz Emade Tworzywo - "25"
Kacperczyk - "Wszyscy jesteśmy Kacperczyk"
Kasia Lins - "Obywatelka K.L."
Mela Koteluk - "Harmonia"
Album Roku (metal):
Behemoth - "The Shit Ov God"
Coma - "Coma Live at Pol'and'Rock Festival 2024"
Corruption - "Tequila Songs & Desert Winds"
Hostia - "Razorblade Psalm"
Turbo - "Blizny"
Album roku (hip hop):
Kuban - "Fugazi"
Pezet - "Muzyka popularna"
PRO8L3M - "EX UMBRA AD LIBERTATEM"
Quebonafide - "Północ/Południe"
Zdechły Osa - "TRASH TAPE"
Teledysk Roku:
Jakub Wójcik, Mateusz Dziekoński - za teledysk do piosenki "Dziwna" do utworu Darii Zawiałow i Artura Rojka
Jan Cisecki - za teledysk do piosenki "Zanim spadnie deszcz" do utworu Kubana, Mroza i Favsta
Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec - za teledysk do piosenki "Śmierć w bikini" w wykonaniu Kasi Lins
Pat Kustoms, Borys Przybylski - za teledysk do piosenki "Kamień z serca" Bedoesa 2115 i Kubiego Producenta
Zuzanna Irena Grabowska, Michał Domański, Alan Kępski, Sylwia Księżopolska - za teledysk do piosenki "Eviva l'arte!" Sanah i Krzysztofa Zalewskiego
Fonograficzny Debiut Roku:
Jacko Brango
Kosma Król
Kuba i Kuba
pszona
Sad Smiles
Zuta
Singel Roku (hip hop):
Bedoes 2115 i Kubi Producent - "Kamień z serca"
Kacperczyk i Kukon - "Moja wina"
Kuban, Mrozu, Favst - "Zanim spadnie deszcz"
O.S.T.R. - "Sam"
Quebonafide i Sobel - "NORADRENALINA"
Singel Roku (pop):
Daria Zawiałow i Artur Rojek - "Dziwna"
Kuba Badach - "Układ otwarty"
Kuban, Faust i Zalia - "Kyoto"
Natalia Przybysz - "Ramen"
Sanah i Krzysztof Zalewski - "Eviva l'arte!".