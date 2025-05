Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz przed Polsat Hit Festiwal. "Mam nadzieję, że ludzie to poczują"

"To niby wydaje się oczywiste, ale Opera Leśna jest w lesie" - śmieje się z kolei Kasia Sienkiewicz. "Jak opowiadam o tym moim znajomym, to oni z reguły są zdziwieni, bo myślą, że to jest nad morzem. To wyjątkowe uczucie bycia w odcięciu, tylko tutaj na koncercie" - dodaje.

Duet opowiedział również o tym, jak doszło do ich duetu. "Tak w skrócie to trwało dwa lata, odkąd Kasia do mnie napisała bardzo miłą wiadomość, zresztą po występie w Sopocie, ja wtedy uznałem, że może kiedyś się uda nagrać wspólną piosenkę, no i przy drugiej płycie to się udało. Bardzo się cieszę, bo ten utwór napawa energią, mam nadzieję, że ludzie w Sopocie to poczują" - mówi Dyduła. "Nie mówię tak, nie mówię nie" - odpowiedzieli z kolei tytułem swojego singla na pytanie, czy planują kolejne wspólne utwory.