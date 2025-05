"Myr (nor. bagno) to więcej niż zespół, to zanurzenie się w mrok i nieujarzmionego ducha północnego black metalu. 'Helvegen' (nor. droga do piekła) to budzące niepokój zgłębianie mistycyzmu i mroku, przywołujące brutalną intensywność nordyckiej dziczy. W brzmieniu Myr pokrewieństwo znajdą fani Satyricon, Bathory i Dissection. Album odzwierciedla nieugiętą moc i mistycyzm klasycznego black metalu, spleciony ze współczesną melodyjnością" - czytamy o debiucie Myr, obok którego nie powinni też przejść obojętnie miłośnicy okupowanej przez Immortal mitycznej krainy Blashyrkh.