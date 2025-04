"Robiliśmy wszystko, żeby nasz altowiolista - bo to nie jest skrzypek, tylko altowiolista - jechał z nami. On chciał, my chcieliśmy, robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, ale nie mogliśmy wiedzieć, że wygramy preselekcje w Polsce, a on podpisał dokumenty na trasę w Anglii dużo wcześniej ze swoim zespołem Kroke i nie dało się tego zmienić" - ujawniła Justyna Steczkowska w rozmowie z youtuberem Miechulcem dla jego kanału Eurowizja po mojemu.