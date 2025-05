Przypomnijmy, że 69. Konkursu Piosenki Eurowizji w Bazylei wygrał reprezentant Austrii JJ z piosenką "Wasted Love" . Na drugim miejscu uplasowała się izraelska wokalistka Juwal Rafael ( Yuval Raphael) z "New Day Will Rise" , a na trzecim Tommy Cash z Estonii ( "Espresso Macchiato" ). Justyna Steczkowska , walcząca w barwach polski z utworem "Gaja" , zakończyła konkurs na 14. miejscu.

Szwajcarzy z rozczarowaniem przyjęli głosowanie publiczności, tymczasem w Polsce jest głośno o niskich ocenach jurorów dla Justyny Steczkowskiej. Nasza reprezentantka w głosowaniu jurorów zebrała jedynie 17 punktów, za to publiczność z całego świata tłumnie oddała głosy, dając artystce aż 139 punktów.

Eksperci z naszego kraju najwyżej ocenili propozycję Szwajcarii - 12 punktów przyznali utworowi "Voyage"Zoë Më. 10 punktów powędrowało do Holandii (Claude - "C'est La Vie"), 8 punktów do Włoch (Lucio Corsi - "Volevo essere un duro"), a 7 do zwycięskiej Austrii (JJ - "Wasted Love"). Następnie Litwa otrzymała 6 punktów, Albania 5 punktów, Grecja 4 punkty, Francja 3 punkty, Norwegia 2 punkty, a Wielka Brytania 1 punkt.