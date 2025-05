Tommy Cash to estoński artysta, który niespełna tydzień temu zachwycił międzynarodową publiczność podczas 69. Konkursu Piosenki Eurowizji. Artysta zwyciężył w krajowych preselekcjach piosenką "Espresso Macchiato", a następnie przeszedł przez etap półfinałów, docierając aż do finałowej rywalizacji. Ostatecznie zajął w konkursie 3. miejsce, zdobywając aż 356 punktów (258 od widzów i 98 od jurorów) - to o jeden mniej niż Izraelka Yuval Raphael, która uplasowała się na drugiej pozycji.