W ubiegłą sobotę 69. Konkurs Piosenki Eurowizjiprzeszedł do historii. Zwycięzcą muzycznej rywalizacji został reprezentant Austrii - JJ z piosenką"Wasted Love". Łącznie zdobył on 436 punktów. Na drugim miejscu uplasowała się izraelska wokalistka Yuval Raphael ("New Day Will Rise"), a na trzecim Tommy Cash z Estonii ("Espresso Macchiato").